O tym, co dzieje się u Anity Włodarczyk wielu nie wiedziało. Teraz ujawniono

Do tej pory to przede wszystkim piłkarze byli tymi sportowcami, którzy doczekali się filmów biograficznych na swój temat - Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Wojciech Szczęsny mieli już swoje "5 minut" na dużym ekranie, a teraz do tego grona dołączy równiez Anita Włodarczyk. Wszystko za sprawą "Papaya Films".

Nowy dokument o Anicie Włodarczyk pokazuje cenę, jaką płaci się za sportową wielkość. Film "Anita" zadebiutuje 14 maja podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity w warszawskim Kinie Luna.

Kibice, którzy śledzili poczynania Anity Włodarczyk przede wszystkim podczas kolejnych igrzysk olimpijskich lub dużych imprez, podczas których Polka walczyła o medale, mogli nie mieć pojęcia, jak wygląda jej codzienne życie i przede wszystkim - jak wiele musi poświęcić, aby być na samym szczycie swojej dyscypliny. A okazuje się, że bardzo dużo.

Film "Anita" rzuca nowe światło na pracę Włodarczyk. Okazuje się bowiem, że jej tygodniowy plan treningowy obejmuje aż 11 sesji i kolejne żmudne pomiary, a także wskaźniki metaboliczne.

Przez lata swojej sportowej kariery Włodarczyk stała się prawdziwą ikoną polskiego sportu, zdobywając 3 zlote medale igrzysk olimpijskich, 4 mistrzostwa świata i 6 medali mistrzostw Europy (w tym 4 złote). Na co dzień jednak Anita nie pokazywała tego, jak wygląda jej treningowa rzeczywistość, a teraz sami będziemy mogli spojrzeć, jak wiele czasu i zdrowia poświeca ona od lat swojej pracy.

Dokument powstał także w specjalnym momencie w życiu multimistrzyni olimpijskiej - w roku, kiedy ta obchodziła swoje 40. urodziny i szykowała się do mistrzostw świata, które odbyły się w 2025 roku w Tokio. Twórcom udało się dotrzeć tam, gdzie na co dzień nie mają okazji zajrzeć kibice i dziennikarze, czyli na treningi siłowe, do kręgu rzutowego, na rozmowy z trenerem i fizjologiem.

