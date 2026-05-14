O ich tańcu mówi cała Polska. Ruszyła lawina. Nagranie trafiło do sieci

Tomasz Brożek

W ostatnich dniach niespodziewanie głośno zrobiło się o... studniówce Roberta Lewandowskiego, która miała miejsce 19 lat temu. Wszystko przez jego wyznanie dotyczące wspólnego tańca z Małgorzatą Tomaszewską - znaną dziennikarką i córką legendarnego bramkarza Jana Tomaszewskiego. Sama zainteresowana nie tylko potwierdziła wyznanie snajpera FC Barcelona, co jeszcze teraz opublikowała w sieci nagranie przedstawiające ich wspólnego poloneza.

Małgorzata Tomaszewska w czarnej kurtce i czerwonej bandanie oraz Robert Lewandowski w sportowej kurtce.
Na zdjęciu Małgorzata Tomaszewska i Robert LewandowskiPawel Wodzynski/East News / Mutsu Kawamori/Aflo Images/East NewsEast News

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny stali się absolutnymi bohaterami mistrzowskiej fety Barcelonie, która po niedzielnym triumfie nad Realem Madryt obroniła koronę dla najlepszej drużyny w kraju. Podczas poniedziałkowego przejazdu odkrytym autobusem po ulicach miasta polscy piłkarze skradli show przeradzając się w absolutnych mistrzów ceremonii.

W trakcie parady "Lewy" i "Szczena" przejęli mikrofon "Kanału Sportowego" i uraczyli śledzących ich poczynania na żywo widzów między innymi... parodią Jana Tomaszewskiego. A pewnej chwili polski napastnik zdobył się na zaskakujące wyznanie.

"Ja mam taką historię. Czekaj, ja tego nie mówiłem. Wiesz, że Jan Tomaszewski był na mojej studniówce?" - zaczął. "A, bo była jego córka" - załapał Szczęsny. "Dokładnie. I ja tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie" - wyjawił Robert Lewandowski.

Do wspólnego tańca Lewandowskiego i Tomaszewskiej miało dojść na przedmaturalnym balu LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa w Warszawie. A wersję wydarzeń piłkarza potwierdziła potem znana dziennikarka i córka legendarnego bramkarza.

- Chodziliśmy do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z Szyną - Marcinem Kulczykiem (przyjacielem Roberta - przyp. red.), bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS. Bardzo zabawny filmik i miłe wspomnienia. Ściskam mocno i gratuluję chłopakom sukcesu! - przyznała poproszona o komentarz przez redakcję "Pudelka".

Robert Lewandowski w studniówkowym polonezie. Małgorzata Tomaszewska pokazała nagranie

Na tym jednak nie koniec, bo teraz Małgorzata Tomaszewska pokazała także nagrania ze wspomnianej studniówki, na której widać tańczącego poloneza Roberta Lewandowskiego.

Robert wspomniał ostatnio o naszej studniówce i kompletnie nie spodziewałam się, jaką wywoła to lawinę. Nagle odezwali się znajomi ze szkoły, z którymi nie mieliśmy kontaktu od tylu lat, wróciły wspomnienia, stare historie… Rozmawiamy nawet o spotkaniu klasowym po prawie 20 latach
napisała w mediach społecznościowych, oznaczając także profil programu "Dzień dobry TVN"

I dodała: - Styczeń 2007 roku. Wtedy wszyscy byliśmy po prostu maturzystami z marzeniami. Oglądanie dziś tych fragmentów budzi we mnie ogromny sentyment. Szczególne podziękowania dla Kamili Soćko - mojej przyjaciółki z ławki szkolnej, ale także olimpijki i medalistki mistrzostw Europy i 3-krotnej medalistki młodzieżowych Mistrzostw Świata w wioślarstwie - za to, że odnalazła i przekazała nam ten film.

O ile na nagraniu nietrudno jest odnaleźć Roberta Lewandowskiego, tak rozpoznanie Małgorzaty Tomaszewskiej stanowi nieco trudniejsze zadanie. Jak przyznała sama zainteresowana, miała wówczas czarne włosy. A myśl o studniówce ewidentnie przywołała w jej głowie wiele wspomnień.

Igor Szarek
