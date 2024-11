O ich rozstaniu mówiła cała Polska. Była żona Karola Kłosa przerywa milczenie

Aleksandra Dudzicka otwiera się na temat rozpadu małżeństwa z Karolem Kłosem

"Wszyscy mówili mi od początku, że podziwiają mnie za siłę i za to, że jestem taka dzielna. Ale ja w środku wcale nie czułam się dzielna ani silna. I to jest okej. Jestem dowodem na to, że możecie się czuć najgorzej na świecie i nadal wrócić. Nie mam dla was cudownej recepty, ale jeżeli jesteście w podobnej sytuacji, jak ja, to mogę dać wam chociaż trochę nadziei. Bo to minie. Nawet jeżeli wydaje się wam, że już zawsze będzie tak strasznie i źle, to minie. I uwierzcie mi, że wyjdziecie z tego silniejsi" - podsumowała Dudzicka, dodając jeszcze, że w najgorszym czasie ogromnym wsparciem byli dla niej bliscy.