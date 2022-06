Nowy rozdział w życiu córki Małysza? Może liczyć na wsparcie najbliższych

Córka Izabeli i Adama Małyszów może się pochwalić sporym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Na jej kontach można znaleźć m.in. rodzinne fotki, chociaż większość postów 24-latki to przede wszystkim zdjęcia z podróży dookoła świata. Pasja Karoliny Małysz-Czyż rozwinęła się do tego stopnia, że kobieta zdecydowała się na ważny krok.

Małysz jest dobrze zorientowany. Wojciech Fortuna dla Interii: Poradzi sobie jako prezes

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Małysz zabiera się już do pracy w roli prezesa PZN. Minister Sportu dla Interii: Tego będę od niego oczekiwał. Wideo INTERIA.TV

Karolina Małysz założyła na Instagramie nowe konto

Kibice zauważyli niedawno, że w opisie profilu prywatnego Karoliny Małysz-Czyż pojawił się link do innego konta. Jak się okazało, 24-latka i jej ukochany przenieśli pasję do podróży na kolejny poziom i zdecydowali się na założenie nowego profilu w mediach społecznościowych. Nazwa "Czyżby podróż?" nawiązuje do nazwiska zakochanych.

Konto Karoliny Małysz-Czyż i jej męża jest skierowane do osób, które podobnie jak oni, uwielbiają podróże. Para dzieli się tam swoimi przeżyciami z wyjazdów, a także poradami i informacjami dotyczącymi wakacji w danym kraju. Internauci docenili już tę inicjatywę.

Super, że zrobiliście ten mini przewodnik. Już za miesiąc wybieramy się właśnie do Bari, więc będzie jak znalazł. Potrzebne info w jednym miejscu - napisała jedna z internautek.

Instagram Post

Instagram Post

Karolina Małysz-Czyż bez wątpienia może też liczyć na wsparcie najbliższych. Na liście obserwujących jej konto znaleźli się m.in. Izabela i Adam Małysz, Justyna Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Tomasz Pilch.

Śmiałe zdjęcie żony Macieja Kota. Pokazała się w skąpym bikini

Instagram Post