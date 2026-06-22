Nowy order od Polski dla Zełenskiego? Doradca Nawrockiego ostro reaguje

Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego po tym, jak ten nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA".

Stanowisko polskiego prezydenta popiera m.in. jego doradca i niegdysiejszy siatkarski mistrz świata (2014) Marcin Możdżonek. Na swoim profilu na platformie krótko, acz dosadnie, skomentował społeczny pomysł nadania Zełenskiemu innego polskiego odznaczenia.

Akcja zbierania podpisów pod pomysłem nowego polskiego odznaczenia dla Zełenskiego

Marcin Możdżonek udostępnił artykuł, w którym opisano polską akcję przyznania Wołodymyrowi Zełenskiemu społecznego Obywatelskiego Orderu Przyszłości. Inicjatywę mieli poprzeć m.in. Adam Michnik i Agnieszka Holland.

"To nasza reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu" - wyjaśnił jeden z inicjatorów akcji, wydawca portalu Sestry.eu, Jerzy Wójcik, cytowany przez Polskie Radio. "Odznaczenie wręczymy prezydentowi Zełenskiemu" - dodał.

"Na oddziale bez zmian" - komentuje inicjatywę emerytowany siatkarz, a dziś polityk.

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Wpis Możdżonka wywołał lawinę komentarzy. Wielu komentujących nie kryje oburzenia. Zauważają, że za pomysłem opowiedziała się m.in. Natalija Panczenko. To liderka ukraińskiej diaspory w Polsce oraz współorganizatorka Euromajdanu w Warszawie, która w lutym wywołała burzę, atakując w mediach społecznościowych Władimira Semirunnija.

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Po tym, jak Semirunnij zdobył olimpijski medal dla Polski, opublikowała wpis, w którym zasygnalizowała, że nie może darować panczeniście jego rosyjskich korzeni.

"W 2019 roku jedziesz na okupowany Krym. W 2023 dumnie reprezentujesz zbrodniczą Rosję. A potem nagle - pstryk - w 2025 ekspresowo dostajesz polskie obywatelstwo, żeby w 2026 pojechać na igrzyska już jako 'Polak z krwi i kości'. Zdobywasz medal i nagle wszyscy widzą tylko krążek. Jakby wcześniejsze decyzje magicznie wyparowały" - pisała.

Z kolei na promowanym przez nią profilu Euromajdanu-Warszawa opisano Władimira jako "Mistrza Sportu Klasy Międzynarodowej w Rosji", który "po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę trenował i startował pod rosyjskimi barwami".

Przekonywano, że młody sportowiec przyjechał do Polski "dopiero" w 2023 roku, a niespełna dwa lata później otrzymał polski paszport.

"Oczywiście warto się cieszyć z medalu dla Polski. Ale nie warto udawać, że historia nie istnieje. To Rosjanin, który jeszcze chwilę temu reprezentował kraj prowadzący brutalną wojnę. Sport nie istnieje w próżni. Flaga na kombinezonie zmienia się szybciej niż życiorys, ale życiorysu nie da się wymazać" - podsumowano.





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