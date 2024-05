Nowy biznes Cristiano Ronaldo. "Prawdziwa perełka kolekcjonerska"

Cristiano Ronaldo zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata . Portugalski napastnik ma na swoim koncie sukcesy, o których wielu młodych sportowców może jedynie pomarzyć. Nic więc dziwnego, że jest on idolem i wzorem do naśladowania dla wielu młodych gwiazd futbolu. Gwiazdor występujący obecnie w saudyjskim klubie Al-Nassr lubi wyróżniać się na tle rywali. Podczas gdy większość czołowych napastników w swoich klubach i reprezentacjach krajowych występuje z numerem dziewiątym na plecach, Ronaldo kojarzy jest głównie z "siódemką" .

Cristiano Ronaldo sprzedaje bajecznie drogiego szampana. Na ten biznes zdecydował się nie bez powodu

Napastnik "Rycerzy Nadżdy" aby upamiętnić ten moment zdecydował się stworzyć jednego z najdroższych szampanów na świecie. Trunek ten powstał z mieszanki równych części szczepów Pinot Noir i Chardonnay, a jego pełna nazwa to: Elma Aveiro "The 777 goals" 2016 Vintage Champagne. Jak można by się było tego spodziewać, liczba wyprodukowanych butelek tego szampana jest ograniczona. Wynosi ona dokładnie... 777 sztuk. Butelki ponumerowane są od 1 do 777.