Tomasz Iwan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej piłki nożnej przełomu lat 90. i 2000. Były reprezentant Polski przez lata budował swoją pozycję nie tylko na boisku, lecz także poza nim, zyskując opinię solidnego profesjonalisty i człowieka doskonale znającego realia futbolu. Na swoim koncie ma występy w kadrze narodowej, grę w zagranicznych klubach oraz wieloletnią działalność w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie pełnił funkcję dyrektora reprezentacji ds. organizacyjnych.

Piłkarską karierę Iwan rozpoczynał w Górniku Zabrze, by później występować m.in. w PSV Eindhoven czy Adanasporze. Po zakończeniu profesjonalnej gry przeszedł na sportową emeryturę, jednak nie zerwał więzi z futbolem. Przez wiele lat współpracował z Adamem Nawałką przy reprezentacji Polski, będąc jednym z filarów zaplecza organizacyjnego kadry w jej najlepszym okresie, zwieńczonym udanymi występami na Euro 2016.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak zaręczeni

W odnoszeniu sukcesów i realizowaniu kolejnych zawodowych wyzwań od kilku lat wspiera go partnerka, Karolina Woźniak. Para od ponad czterech lat tworzy zgrany duet w życiu prywatnym, nie ukrywając swojego uczucia przed światem. Niedawno wspólnie wzięli udział w programie "Afryka Express", choć Tomasz musiał wycofać się z rywalizacji z powodu kontuzji odniesionej w wypadku na planie. Ich związek budzi zainteresowanie mediów także ze względu na blisko 18-letnią różnicę wieku, którą sami zainteresowani traktują bez kompleksów. Karolina otwarcie mówiła o tym m.in. w programie Kuby Wojewódzkiego, podkreślając, że zawsze wybiera starszych partnerów.

Teraz w życiu zakochanych nadszedł czas na kolejny ważny krok. W noworoczne popołudnie Tomasz Iwan i Karolina Woźniak podzielili się w mediach społecznościowych radosną wiadomością. Ukochana byłego piłkarza przyjęła pierścionek zaręczynowy, a para opublikowała wspólne zdjęcie, na którym narzeczona z dumą prezentuje błyszczącą biżuterię. "TAK" - napisała Karolina, dodając emotki pierścionka, serca i znaku nieskończoności. Wszystko wskazuje na to, że przed nimi nowy, wyjątkowy rozdział.

Tomasz Iwan z partnerką Gałązka AKPA

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak Artur Zawadzki/REPORTER East News

Tomasz Iwan Grzegorz Wajda Reporter