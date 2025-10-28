Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowe życie byłego piłkarza Barcelony. Nie do wiary, czym się teraz zajmuje

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Dani Alves przeszedł przemianę, która zaskoczyła nawet jego najwierniejszych fanów. Po miesiącach dramatów i procesów sądowych, Brazylijczyk odnalazł nowe powołanie. Zamiast powrotu na boisko czy do świata mediów, postanowił głosić wiarę. Jak donoszą zagraniczne media, były zawodnik FC Barcelony i Paris Saint-Germain występuje w kościołach, gdzie dzieli się swoją duchową historią i "paktem z Bogiem".

Dani Alves
Dani AlvesADRIA PUIGAFP

Życie Daniego Alvesa od zawsze przypominało film pełen wzlotów i upadków. W czasie swojej długiej kariery sportowej 41-latek zdobył aż 44 trofea, co swego czasu czyniło go najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii. W barwach FC Barcelona wygrywał Ligę Mistrzów i Puchar Króla, a także zdobywał mistrzostwo Hiszpanii. Z reprezentacją Brazylii sięgał natomiast m.in. po Puchar Konfederacji i złoty medal olimpijski w Tokio (2021).

W ostatnich latach jego życie niespodziewanie zamieniło się w dramat. Na początku 2024 roku Alves został skazany na cztery i pół roku więzienia za gwałt, którego miał się dopuścić w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Sprawa wstrząsnęła światem futbolu. Piłkarz od początku utrzymywał, że jest niewinny, a po kilku miesiącach sąd apelacyjny ostatecznie uniewinnił piłkarza pozwolił mu opuścić więzienie za kaucją. Choć został oczyszczony z zarzutów, proces i medialna burza odcisnęły na nim silne piętno.

Dani Alves opuścił więzienie za kaucją. Ma zakaz opuszczania kraju. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2024 Associated Press

Dani Alves wyszedł z więzienia i rozpoczął nowe życie. Tym się teraz zajmuje

Jak donoszą zagraniczne media, Alves przeszedł głęboką przemianę duchową. W sieci pojawiło się nagranie, na którym były piłkarz przemawia z mikrofonem w ręku do wiernych w jednym z kościołów w Gironie. "Trzeba wierzyć w Boga. Jestem tego dowodem. Zawarłem pakt z Bogiem. Wśród burzy i zawirowań zawsze jest posłaniec Boga. W najtrudniejszym momencie mojego życia to on zabrał mnie do kościoła. Dziś jestem w tej podróży dzięki niemu" - mówi Alves, cytowany przez "The Sun".

Nowa misja Brazylijczyka wykracza poza mury świątyń. Alves wykorzystuje swoje ogromne zasięgi w mediach społecznościowych - jego profil na Instagramie śledzi ponad 35 milionów osób. Jeszcze niedawno publikował tam zdjęcia z boiska i luksusowych podróży, dziś zamieszcza cytaty z Biblii, chrześcijańskie pieśni i refleksje o wierze. 

W swoich wpisach były piłkarz FC Barcelona podkreśla, że najważniejszą lekcją, jaką wyniósł z życiowych doświadczeń, jest siła przebaczenia i wdzięczność za drugą szansę.

    Dani Alves w barwach FC Barcelona
    Dani Alves w barwach FC BarcelonaJoan Valls/Urbanandsport /NurPhotoAFP
    Dani Alves
    Dani AlvesAlfredo Estrella AFP
    Dani Alves
    Dani AlvesAFP

