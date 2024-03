Maciej Kurzajewski dość niespodziewanie i nagle wszem wobec informuje właśnie, że... rusza z dziennikarskimi przygotowaniami do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024. Co prawda zawody w Paryżu rozpoczynają się w lipcu, ale nie ma co dłużej kryć, że on i Jerzy Milewski będą razem współpracowali. Do sieci trafiło ich wspólne zdjęcie ze studia ze znaczącym i niepozostawiającym wątpliwości opisem.