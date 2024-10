Nowe wieści o żonie Piątka, niepokojący meldunek ze szpitala. "Stan zagrożenia życia"

"Przetoczenie płytek krwi po raz kolejny uratowało mi życie (choć nadal nie jest dobrze i walczymy). (...) Jeśli kiedykolwiek zastawialiście się czy zostać dawcą krwi, to tak, zdecydowanie WARTO. Realnie ratujecie cudze życie, nie tracąc przy tym nic" - napisała Paulina Piątek na Instagramie dokładnie 19 października. Kibice zachodzili w głowę co dokładnie dzieje się z partnerką życiową futbolisty . Aż wreszcie kilkadziesiąt godzin później pojawił się kolejny, również mocno niepokojący meldunek.

Dramat Pauliny Piątek. Żona polskiego napastnika wciąż nie wyszła ze szpitala

"Dziękuję kochani za setki Waszych wiadomości. Nie jestem w stanie odpisać każdemu z osobna, co się wydarzyło. Nadal jestem w szpitalu. Walczymy, aby wyjść ze stanu zagrożenia życia . Mam nadzieję, że niebawem wszystko będzie już tak, jak być powinno. W moim przypadku małopłytkowość po raz kolejny dała mi bolesną lekcję..." - brzmi treść najnowszej relacji opublikowanej przez WAG.

Zapewne piłkarz czuwa przy ukochanej, a jeżeli nie, to wysyła jej wsparcie na odległość. Niestety Paulina Piątek problemy ze zdrowiem ma już od najmłodszych lat. Sama kiedyś zdradziła, że w dzieciństwie podejrzewano u niej białaczkę. Na szczęście skończyło się na strachu. Oby trochę powodów do radości niebawem dał prawniczce mąż. Napastnik 24 października wraz z kolegami zagra na wyjeździe z NK Celje w ramach Ligi Konferencji. Po pierwszym spotkaniu Basaksehir Polaka ma na koncie zero punktów i pilnie potrzebuje zwycięstw.