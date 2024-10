Księżna Kate wraca do zdrowia

Okazało się, że żona Williama ma zmiany nowotworowe i konieczne było wdrożenie natychmiastowego leczenia. Na szczęście Kate w niedawnych komunikacie poinformowała, że jest już zdecydowanie lepiej i właśnie zakończyła chemioterapię, choć - jak zaznaczyła - jej "droga do pełnego powrotu do zdrowia jest jeszcze długa" .

Jak dowiedziało się GB News, Kate nie pojawi się nigdzie publicznie do niemal połowy listopada. Podjęła decyzję, by już bez Williama wyjechać do rodziny Middletonów, by Louis, Charlotte i George spędzili czas z kuzynami oraz dziadkami.