Nowe informacje ws. Roberta Pasuta. Prokuratura w Gdańsku nie pozostawiła złudzeń

Patryk Górski

Patryk Górski

Robert Pasut od pewnego czasu wzbudza wokół siebie spore kontrowersje. W ostatnich dniach w sieci pojawiła się lawina głosów mówiących o liście gończym wystawionym za patostreamerem. W celu ich weryfikacji skontaktowaliśmy się z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, która przedstawiła nam nieznane dotąd szczegóły w sprawie twórcy. Okazuje się, że stawił się on już na przesłuchaniu w Juracie.

Robert Pasut zyskał ogromną rozpoznawalność w sieci dzięki materiałom na kanale "AbstrahujeTV", które nagrywał wspólnie z Czarkiem Jóźwikiem i Rafałem Masnym. Po spadku zainteresowania ich twórczością 38-latek zdecydował się natomiast rozpocząć karierę we freak fightach i występował w FAME MMA oraz Prime MMA.

Od pewnego czasu Pasut nie udziela się już jednak we wspomnianych projektach. Zamiast tego można go zobaczyć na transmisjach na żywo z Filipin, podczas których często jego zachowanie wykracza poza przyjęte normy społeczne. Twórca internetowy tym samym wzbudza zainteresowanie swoją osobą wśród polskich polityków, którzy działają nad ustawą o patostreamingu.

Nowe informacje ws. Roberta Pasuta. Prokuratura w Gdańsku wyjaśnia

W ostatnich dniach w polskim internecie znów zrobiło się głośno o Pasucie. Wszystko za sprawą blokady od platformy YouTube i listu gończego, który miał zostać wystawiony za nim na skutek podejrzeń o podżeganie do pobicia. Aby ustalić, w jaki sposób prezentują się czynności wobec twórcy, skierowaliśmy zapytanie o jego osobę do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- W dniu 19 luty 2026 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Wejherowie II Wydział Karny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Wniosek do chwili udzielenia odpowiedzi [30 kwietnia] nie został rozpoznany. Działania podjęte przez prokuraturę zmierzały do wydania listu gończego za podejrzanym - napisał nam Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prok. Mariusz Duszyński.

Okazuje się, że czynności służb zmierzały do wystawienia wspomnianego listu gończego za Pasutem, natomiast nigdy nie doszło do jego wydaniaCo ciekawe, o ewentualną pomoc w dotarciu do podejrzanego, prokuratura zwróciła się do organów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Manili.

Ponadto informuję, że z uwagi na konieczność wykonania z udziałem podejrzanego Roberta P. niezbędnych czynności procesowych, nadano także bieg wnioskowi o międzynarodową pomoc prawną, skierowaną do właściwych organów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Manili w Republice Filipin, na terenie którego państwa przebywa podejrzany, celem realizacji czynności procesowych z jego udziałem. Natomiast dochodzenie, na okres realizacji wniosku o międzynarodową pomoc prawną, zostało na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. zawieszone
czytamy w dalszej części oświadczenia.

Robert Pasut na przesłuchaniu w Polsce. To nie koniec jego kłopotów

Istotną informacją dotyczącą Roberta Pasuta jest również fakt, że ten kilka dni temu stawił się na komisariacie w... Juracie. 38-latek nie przyznał się wówczas do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia i został wypuszczony. Wniosek o tymczasowe aresztowanie twórcy został natomiast cofnięty.

- Ponadto informuję, że w dniu 28 kwietnia 2026r. Robert P. stawił się w Komisariacie Policji w Juracie, gdzie zostały wykonane z jego udziałem czynności procesowe, (...) Robert P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia - dodaje prok. Mariusz Duszyński.

- W związku z tym, że podejrzany stawił się w Komisariacie Policji w Juracie i zostały wykonane z jego udziałem czynności procesowe, prokurator podjął z zawieszenia postępowanie przygotowawcze, które obecnie jest kontynuowane, oraz cofnął wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Roberta P. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który został złożony 19 lutego 2026 r. - zakończył, wskazując także, że podejrzanemu w dalszym ciągu grozi do dwóch lat więzienia, a "postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku".

