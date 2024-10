Nowe doniesienia z domu Żyły i Ziętek. Ukochana skoczka znienacka zaskoczyła zdjęciem

Takiego Piotra Żyły nie znaliście. Zdjęcie obiegło sieć

To jednak był dopiero początek i wstęp do pełnego wrażeń wieczoru. Jak się później okazało Piotrek Żyła i Marcelina Ziętek wybrali się na kostiumową imprezę z okazji nadchodzącego Halloween. Celebrytka udostępniła na Instagramie zdjęcie w przebraniach. Kostium naszego skoczka wywołał wielkie poruszenie. Żyła był nie do poznania, w takim wydaniu go nie znaliśmy.