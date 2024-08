Kamil Stoch myślał już o zakończeniu kariery. Odwiodła go od tego pomysłu żona

" Spójrzmy prawdzie w oczy, to będzie ostatni etap mojej kariery . Potrzebuję osób, które skupią się na mnie, zapewnią mi pełnię swojej uwagi i będą w stanie ulepszyć najmniejsze detale. Dzięki nim będę mógł skakać coraz dalej. Mogę powiedzieć, że podszedłem do sprawy trochę egoistycznie. Nie myślałem o nikim. Skupiłem się na sobie i na swoim rozwoju, aby najpierw pomóc sobie" - wyznał w rozmowie z portalem "skijumping.pl".

Potem okazało się, że to jego ukochana żona Ewa Bilan-Stoch miała spory wpływ na męża, przekonując go, by ten tak szybko się nie poddawał .

"Tydzień po zakończeniu sezonu zrodził się pomysł, żeby dalej skakać na nartach, oczywiście za namową mojej małżonki. Zmotywowała mnie, żeby jeszcze zebrać się w sobie, podnieść głowę i spróbować jeszcze powalczyć, ostatkiem sił wykorzystać rezerwowe pokłady mocy . W dalszym ciągu czuję, że jest we mnie jeszcze niewykorzystane potencjał. Chcę to wszystko uzewnętrznić i odnieść sukces" - opowiadał Stoch w rozmowie z portalem.

Kamil Stoch wrócił z treningów. Nadał zaskakujący komunikat z domu

Okres wakacyjny dla skoczków jest nieco lżejszy i to też świetny czas, by się zrelaksować i spędzić miłe chwile z rodziną. Po kilkudniowych przygotowaniach w Zakopanem do Letniego Grand Prix, Kamil mógł wrócić już do domu i nieco odpocząć.