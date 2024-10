Nowe doniesienia z domu Małysza. Otwarcie mówi o kryzysie w małżeństwie

Adam Małysz od zawsze starał się prowadzić normalny dom i dbał o prywatność swojej rodziny. W czasach największej popularności sportowca małżonkowie nie mieli dla siebie wiele czasu. On sporo trenował i startował w konkursach Pucharu Świata na całym świecie, a ona zajmowała się córką i dbała o dom. To musiało w pewnym sensie wpłynąć na małżeństwo Małyszów.

W małżeństwie Małysza nie zawsze było kolorowo. "Poleciały talerze"

"My jesteśmy bardzo normalną rodziną, czyli i się pokłócimy, może nie bijemy, ale i talerze gdzieś tam poleciały, ale jakby zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką się jest pokłócić, sztuką jest się pogodzić i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście zawsze są jakieś nieporozumienia, ja też się zawsze śmiałem, że może i dlatego jesteśmy tak długo, że nas w zasadzie jest bardzo mało. Ja cały czas byłem w rozjazdach i my cały czas, jakby mimo wszystko się dalej siebie uczymy" - opowiedział nasz medalista olimpijski.

To był najtrudniejszy czas w związku Małysza

"Nie często wychodziliśmy razem, byliśmy nauczeni, że jak gdzieś wyszliśmy, to nie było spokoju. Tych wyjść było bardzo mało. Na urlopy to raczej szukaliśmy miejsc, gdzie byłoby najmniej rodaków. Wiem, że to jest przykre, ale z drugiej strony chcieliśmy mieć trochę spokoju, prywatności, bo u nas w kraju ciężko było się pokazać prywatnie i mieć ten spokój. Myślę, że to jest bardzo ciężkie dla tej drugiej osoby" - wyznał bez ogródek były skoczek.