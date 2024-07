Piotr Żyła naprawił relacje z byłą żoną

Problemy rodzinne nie zaszkodziły też związkowi Piotra z młodziutką Marceliną. Ich związek trwa już cztery lata i wygląda na to, że to coś naprawdę poważnego. Para też nieco chętniej dzieli się relacjami z życia prywatnego. Na Instagramie Ziętek można znaleźć kilka rozczulających wpisów na temat ukochanego.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek: Miłość kwitnie

Od pewnego jednak czasu nie zamieszczali żadnych wspólnych zdjęć. Niektórych zaczęło to nieco nawet martwić. Wiadomo było, że Piotr Żyła jest w trakcie treningów do Letniego Grand Prix, do których podopieczni Thomasa Thurnbichlera rozpoczęli intensywne przygotowania. To będzie świetny sprawdzian przed prawdziwym sezonem.