Książę Harry "nie jest szczęśliwy"

Początkowo spore pieniądze zarabiali na sprzedaży tajemnic rodzinnych, ale to nie mogło trwać w nieskończoność. Ostatnie projekty żony Harry'ego okazały się fiaskiem. Do tego media w USA już nie interesują się nimi tak jak na początku ich przyjazdu.

To koniec domysłów ws. Harry'ego i Meghan. Postawiła sprawę jasno

Dr Wioletta Wilk-Turska, ekspertka od monarchii brytyjskiej, zabrała niespodziewanie głos w tej sprawie. Jej zdaniem to była kwestia czasu, gdy do tego dojdzie.

"Ja myślę, że Harry na pewno nie jest szczęśliwy w Ameryce. To jest Anglik. To jest człowiek, którego dziedzictwem jest ten kraj i wspieranie korony. Trafiła mu się żona taka, jaka mu się trafiła. Nie jest to, moim zdaniem, dobry człowiek, który doprowadza do rozłamu w rodzinie swojego męża" - oznajmiła stanowczo w rozmowie z Jastrząb Post.

Potem dodała, że Harry dopiero zaczyna rozumieć, co stracił. To może poważnie odbić się na jego małżeństwie z Meghan.

"Harry nie jest szczęśliwy, bo to był człowiek, który był bardzo związany ze swoim ojcem i bardzo związany, po śmierci matki, z bratem. I on tego nie ma. Nawet jeśli się bardzo kocha współmałżonka, to jeśli jednak traci się coś tak ważnego, jak korzenie i rodzinne więzy, to w pewnym momencie dochodzi do głosu taka frustracja i żal" -- podsumowała gorzko ekspertka.