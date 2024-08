" Żona czuje się dobrze i jest w domu z dziećmi. Wszystko jest na dobrej drodze. Może nie jest idealnie, ale jest ok. Gdyby nie wszystko było dobrze, to na pewno zostałbym w domu " - przekazał w rozmowie z norweskimi dziennikarzami.

Dzięki temu Dawid mógł skupić się na treningach, bo przed nim wszak kolejny wymagający sezon. Zanim jednak to nastąpi, to przed nim jeszcze Letnie Grand Prix, które rozpocznie się 13 i 14 sierpnia we francuskim Courchevel. Po tym turnieju skoczkowie przeniosą się do Wisły, gdzie 17 i 18 sierpnia rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne.