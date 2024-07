Iza Krzan znalazła nową pracę po zwolnieniu z TVP. A to był tylko początek

Po 15 października na Woronicza zaczęły zachodzić wielkie zmiany , które dotknęły także piękną prezenterkę. Nagle przyszło jej więc się pożegnać z pracą, co dla jej fanów było trudne do zaakceptowania.

W sieci nie kryli żalu, ale niewiele wszak mogli z tym zrobić. Sama Iza uspokajała, że ma się dobrze i szuka sobie nowego zajęcia. To znalazła niespodziewanie szybko. Oferta przyszła bowiem od Krzysztofa Stanowskiego, który zatrudnił ją w swoim Kanale Zero.

Życie prywatne Izy Krzan

"Powoli się do tego przygotowuję i myślę, że niebawem przyjdzie na to czas. Chciałabym mieć męża, dzieci (...) No i, co najważniejsze, znalazłam już swoją "drugą połowę", jestem przekonana, że mój wybranek, Dominik, to mężczyzna, z którym chcę iść przez życie i dzielić swój świat" - wyznała w "Dobrym Tygodniu".