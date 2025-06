O Justynie Żyle zrobiło się głośno, gdy przed kilkoma laty w mediach społecznościowych ujawniła problemy trawiące jej małżeństwo z popularnym skoczkiem. Dziś ona i Piotr Żyła są po rozwodzie i układają sobie życie na nowo. Sportowiec związany jest z Marceliną Ziętek, a jego była żona jest zaręczona z mężczyzną, którego tożsamości nie zdecydowała się dotąd wyjawić publicznie.

Jakiś czas temu zdradziła jedynie, że kontakty jej nowego partnera i eks są niezłe. "Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną" - mówiła Plejadzie. "Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują" - dodawała. Reklama

Później zamilkła, by dopiero po wielu miesiącach zabrać głos w mediach . Obwieściła, że 2024 rok dał jej bardzo mocno w kość. I to tak mocno, że wolałaby o nim zapomnieć. Liczy, że najbliższy czas będzie dużo lepszy. Od razu zaznaczyła, że nie ma zamiaru na dobre wracać do świata show-biznesu.

Odpoczynek od świata mediów to moja decyzja i przy tym zostanę ~ - przekazała.

Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Nawet na swoim profilu na Instagramie zdaje się być gościem. Stosunkowo rzadko cokolwiek publikuje. Tym większą niespodzianką mogły być najnowsze wieści, jakimi podzieliła się za pośrednictwem InstaStories.

Najnowsze wieści od byłej żony Piotra Żyły. Udostępniła zdjęcia

Końcem maja Żyła pochwaliła się wizytą w gabinecie kosmetologicznym. Zdecydowała się wykonać zabieg mający być "pierwszym krokiem ku spektakularnym efektom", a te mają przyjść tuż przed "ważnymi wydarzeniami". O co konkretnie chodzi? Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się ślub Justyny z ukochanym. Takie wnioski można wyciągnąć po obejrzeniu udostępnionych przez kobietę fotografii. Widać na nich elementy "wyprawki" pani młodej - podwiązkę, coś niebieskiego na szczęście oraz kolczyki. To najwyraźniej podarek od koleżanek, ponieważ całości towarzyszy podpis: "Dziękuję. Jesteście niezastąpione". Reklama

To nie wszystko. Justyna udostępniła jeszcze jedną fotografię, do której tym razem pozuje ona sama. To zdjęcie wykonane po wizycie u fryzjerki, która specjalizuje się w ślubnych stylizacjach. Okazuje się, że była żona Piotra postanowiła przejść metamorfozę i zafarbowała włosy na inny niż dotychczas kolor. "Zmiany, zmiany, zmiany" - ogłosiła.

Ukochany Justyny Żyły poprosił ją o rękę w wyjątkowym okresie - przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Było to w 2023 roku. "Nigdy nie mów nigdy" - podpisała zdjęcie z zaręczyn świeżo upieczona narzeczona, nawiązując tym samym do swoich przeszłych burzliwych miłosnych doświadczeń. W tym roku mija 7 lat od jej rozwodu z Piotrem Żyłą i od jakiegoś czasu jest gotowa na nowy rozdział.

