Nowe doniesienia w sprawie Radwańskiej rozwiały wątpliwości. Ogłosiła, że "będzie się działo"

Agnieszka Radwańska od kilku lat korzysta ze "sportowej emerytury", na którą przeszła w wieku 29 lat. Teraz cieszy się urokami macierzyństwa, ale czasami znajduje też chwile dla siebie. Niedawno wraz z siostrą poleciały do Turcji na wieczór panieński, co obficie relacjonowała w social mediach. Teraz z kolei spakowała walizki i sama wyjechała do Grecji. Szybko wyjaśniło się, co się za tym kryło.