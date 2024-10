Mike Tindall wydał właśnie w Wielkiej Brytanii książkę "The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed", o której zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko z powodów zawartych w niej smaczków na temat rodziny królewskiej. A sportowiec ma wiadomości z pierwszej ręki, bo sam jest jej członkiem.

Mike Tindall wydał książkę. Głośno o jego wyznaniu ws. Kate i Williama. Pałac szybko to ocenzurował

Sam odcinek, który ukazał się we wrześniu zeszłego roku, wywołał już nie lada poruszenie. A teraz w swojej książce "The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed" Mike Tindall wyjawił, że i tak odcinek został przez ludzi z Pałacu mocno okrojony.