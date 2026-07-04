Nowa inwestycja Gołoty w Polsce. Wydało się, na co wyłożył pieniądze

Nie jest wcale tajemnicą, że Andrzej Gołota w trakcie swojej kariery bokserskiej zarobił niemałe pieniądze. Szacuje się, że mowa jest o nawet 10 mln dolarów, a więc około 37,5 mln złotych. 58-latek majątek swój przeznacza na różnego rodzaju inwestycje - z żoną Mariolą od jakiegoś już czasu działa na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Teraz okazuje się, że swoją działalność utytułowany pięściarz postanowił rozwijać także w ojczyźnie.

Od kilku dni Andrzej Gołota przebywa w Polsce. W piątek wybitny polski pięściarz widziany był w Warszawie, gdzie spotkał się m.in. z Pawłem Jóźwiakiem. Kilka dni wcześniej 58-latek pojawił się w Zalesiu, gdzie odbywał się piknik rodzinny. W tym wydarzeniu Gołota wziął jednak udział nie tylko w celach czysto rekreacyjnych.

"Andrzej Gołota pojawił się w gminie Zalesie z firmą, która zamierza pobudować w gminie Zalesie osiedle. (...) Będzie budowane osiedle domków jednorodzinnych w Horbowie w Kolonii i pan Andrzej Gołota dlatego jest u nas, dlatego, że on swoje dolary, które kiedyś zarobił na walkach, chce właśnie zainwestować w gminie Zalesie" - przekazał wójt gminy Zalesie, Tomasz Szewczyk, w rozmowie z BiperTV.

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Andrzej Gołota przez lata zachwycał w ringu

Andrzej Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy, ikona i inspiracja dla wielu młodych sportowców. 58-latek wywalczył dla Polski brązowy medal letnich igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku w wadze ciężkiej. A rok później sięgnął po krążek tego samego koloru na mistrzostwach Europy w Atenach.

W lutym 1992 roku rozpoczął swoją zawodową karierę i do 2013 roku stoczył łącznie 52 walki. Zwycięstwo odniósł 41 razy, w tym aż 33 przez nokauty. Odnotował jedynie dziewięć porażek. W 2004 roku zremisował w walce z Chrisem Byrdem o mistrzostwo świata IBF, a w październiku 2000 roku odbył dość "dziwny" pojedynek z Mike'em Tysonem. Wówczas początkowo Gołota przegrał przez RTD, ale później walka została uznana za NC, ponieważ Tyson był w jej trakcie pod wpływem substancji psychoaktywnej.

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Andrzej Gołota AFP

Andrzej Gołota Wojciech Olkusnik East News

Andrzej Gołota ARTUR WIDAK/ NurPhoto/ NurPhoto via AFP AFP





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