Nowa inwestycja Gołoty w Polsce. Wydało się, na co wyłożył pieniądze

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Andrzej Gołota od wielu już lat wiedzie sielankowe życie w Stanach Zjednoczonych, jednak wciąż regularnie wraca do ojczyzny. Kilka dni temu utytułowany pięściarz ponownie wsiadł na pokład samolotu i odwiedził Polskę. W piątek widziany był w Warszawie, jednak cztery dni wcześniej pojawił się w Zalesiu, gdzie odbywał się piknik rodzinny. Jak się okazuje, sportowiec w wydarzeniu tym wziął udział nie tylko w celach rekreacyjnych.

Andrzej Gołota
Andrzej GołotaAliaksandr ValodzinEast News

Nie jest wcale tajemnicą, że Andrzej Gołota w trakcie swojej kariery bokserskiej zarobił niemałe pieniądze. Szacuje się, że mowa jest o nawet 10 mln dolarów, a więc około 37,5 mln złotych. 58-latek majątek swój przeznacza na różnego rodzaju inwestycje - z żoną Mariolą od jakiegoś już czasu działa na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Teraz okazuje się, że swoją działalność utytułowany pięściarz postanowił rozwijać także w ojczyźnie.

Od kilku dni Andrzej Gołota przebywa w Polsce. W piątek wybitny polski pięściarz widziany był w Warszawie, gdzie spotkał się m.in. z Pawłem Jóźwiakiem. Kilka dni wcześniej 58-latek pojawił się w Zalesiu, gdzie odbywał się piknik rodzinny. W tym wydarzeniu Gołota wziął jednak udział nie tylko w celach czysto rekreacyjnych.

"Andrzej Gołota pojawił się w gminie Zalesie z firmą, która zamierza pobudować w gminie Zalesie osiedle. (...) Będzie budowane osiedle domków jednorodzinnych w Horbowie w Kolonii i pan Andrzej Gołota dlatego jest u nas, dlatego, że on swoje dolary, które kiedyś zarobił na walkach, chce właśnie zainwestować w gminie Zalesie" - przekazał wójt gminy Zalesie, Tomasz Szewczyk, w rozmowie z BiperTV.

Polski olbrzym reaguje po ogłoszeniu walki z Furym. Wskazał powód, czemu padło na niego

Andrzej Gołota przez lata zachwycał w ringu

Andrzej Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy, ikona i inspiracja dla wielu młodych sportowców. 58-latek wywalczył dla Polski brązowy medal letnich igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku w wadze ciężkiej. A rok później sięgnął po krążek tego samego koloru na mistrzostwach Europy w Atenach.

W lutym 1992 roku rozpoczął swoją zawodową karierę i do 2013 roku stoczył łącznie 52 walki. Zwycięstwo odniósł 41 razy, w tym aż 33 przez nokauty. Odnotował jedynie dziewięć porażek. W 2004 roku zremisował w walce z Chrisem Byrdem o mistrzostwo świata IBF, a w październiku 2000 roku odbył dość "dziwny" pojedynek z Mike'em Tysonem. Wówczas początkowo Gołota przegrał przez RTD, ale później walka została uznana za NC, ponieważ Tyson był w jej trakcie pod wpływem substancji psychoaktywnej.

Usyk prezydentem zamiast Zełenskiego? W Ukrainie głośno o wielkim zwrocie

Starszy mężczyzna w eleganckiej marynarce w kratę i niebieskiej koszuli, stojący na tle rozmytego światła oraz złotych świateł. Ma poważny wyraz twarzy i lekko pochyloną sylwetkę.
Andrzej GołotaAFP
Mężczyzna w średnim wieku w marynarce i jasnoniebieskiej koszuli, z czerwonym identyfikatorem na szyi, stoi na tle ciemnych, drewnianych paneli. Ma lekko potargane włosy, wyraz twarzy skupiony i zamyślony.
Andrzej GołotaWojciech OlkusnikEast News
Andrzej Gołota zobaczył nagranie z nokautem na Martinie Bakole. I nie ma dla Kongijczyka najlepszej wiadomości
Andrzej GołotaARTUR WIDAK/ NurPhoto/ NurPhoto via AFPAFP


Hubert Hurkacz: Wiedziałem, że to będzie trudna batalia i jestem bardzo szczęśliwy, że to ja gram dalej [WIDEO]Polsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja