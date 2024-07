Przemysław Babiarz został zawieszony przez TVP po ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu po tym, jak ocenił, że wizja świata bez granic, własności i religii z "Imagine" Johna Lennona to wizja komunizmu. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - przekazano w komunikacie telewizji publicznej.

Maja Strzelczyk stanęła po stronie Przemysława Babiarza

Polscy sportowcy połączyli siły z dziennikarzami redakcji TVP Sport i wspólnie napisali list otwarty do Tomasza Syguta, dyrektora generalnego Telewizji Polskiej , z prośbą o przywrócenie Przemysława Babiarza do pracy.

"Przemysław Babiarz to jeden z najlepszych komentatorów w Polsce. Od lat 90. ubarwia słowem największe sukcesy naszych sportowców. Robi to tak, że komentowane przez niego transmisje - nawet odtwarzane po latach - cały czas wywołują ciarki i wzruszenie. To dzięki jego pracy widzowie śledzący dyscypliny przez niego obsługiwane wybierają kanały Telewizji Polskiej, a nie konkurencyjne. Dlatego prosimy - My, koledzy z pracy, ale także, My widzowie, kibice i sportowcy, aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu" - napisano w liście otwartym, podpisanym przez 27 sportowców oraz 122 dziennikarzy redakcji TVP Sport.