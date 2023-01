To może być wielki dzień dla Novaka Djokovicia . 35-latek w finale Australian Open mierzy się z reprezentantem Grecji, Stefanosem Tsitsipasem. Serb ma szansę wyrównać rekord 22 zwycięstw wielkoszlemowych w singlu, który na ten moment należy do Rafaela Nadala.

"Jestem tu tylko po to, by wspierać mojego syna. Nie miałem zamiaru powodować zakłóceń ani być gwiazdą takich nagłówków. Byłem na zewnątrz z fanami Novaka, tak jak to robiłem po wszystkich meczach mojego syna, aby świętować z nimi jego zwycięstwa i robić sobie z nimi zdjęcia. Nie miałem zamiaru dać się w to wciągnąć. Moja rodzina przeżyła okropności wojny i pragniemy tylko pokoju. Nie będzie więcej zakłóceń, gdyż półfinałowy mecz mojego syna zdecydowałem się oglądać z domu. Życzę wspaniałego meczu i jak zwykle kibicuję mojemu synowi"- cytował słowa Srdjana, Russel Fuller, dziennikarz BBC.