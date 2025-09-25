Siatkarz Andrzej Wrona i aktorka Zofia Zborowska tworzą małżeństwo od sierpnia 2019 roku. Wtedy to odbył, się trzymamy w wielkiej tajemnicy ślub pary, o którym media dowiedziały się dopiero w dniu ceremonii.

Od tamtej pory małżonkowie wspólnie kroczą przez życia, a w międzyczasie doczekali się też dwóch uroczych pociech: Nadziei i Jaśminy.

Zborowska i Wrona niedawno świętowali szóstą rocznicę ślubu

Zofia znana jest z tego, że nigdy nie owija w bawełnę i nie koloryzuje swego macierzyństwa. Kobieta wiele razy opowiadała, że bywa jej ciężko i nie zamierza lukrować rzeczywistości.

Nic więc dziwnego, że niedawny romantyczny wyjazd tylko z mężem do Grecji tak bardzo ją ucieszył. Okazja była wyjątkowa:

"Nasza szósta rocznica ślubu - wyjazd bez dzieci" - pisała w sierpniu tego roku żona sportowca.

Małżonkowie mieli więc okazję odpocząć od domowego kieratu i naładować nieco baterie. Przed nimi wszak niebawem nie lada wyzwanie.

Wielkie zmiany w życiu Zborowskiej i Wrony

Przypomnijmy, że sprawdzą się w zupełnie nowej dla siebie roli i wspólnie poprowadzą randkowe show Netflixa.

Zofia nie kryła swej radości, gdy udało jej się wraz z mężem dostać tę atrakcyjną fuchę:

"Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana. Jeśli możemy towarzyszyć innym w szukaniu i budowaniu takiej relacji, to wchodzimy w to całym sercem! Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy prowadzić Love is Blind razem z Andrzejem" - ekscytowała się celebrytka.

Nic więc dziwnego, że po tych rewelacjach fani zaczęli zastanawiać się, jak Wronowie poradzą sobie z pogodzeniem tego z życiem rodzinnym. W końcu ciekawość ludzi została nieco zaspokojona.

We wtorek w nocy potwierdziły się doniesienia ws. małżeństwa Wrony. Zborowska przekazała

We wtorek w nocy na Instagramie Zofii Zborowskiej-Wrony pojawiły się relacje, na których sporo opowiedziała o swoim małżeństwie i życiu rodzinnym.

Zaczęło się mało przyjemnie, bowiem influencerka postanowiła wprost przyznać się do tego, że nie radzi sobie z bałaganem w domu. Przy dwóch córkach jest to naprawdę trudne. Gdy jedna z fanek zapytała, czy "nie potrzebuje pomocy w okiełznaniu bałaganu w domu", Zofia tylko złapała się za głowę i odparła:

"To jest chyba niemożliwe. Ja już się poddałam" - przekazała zrezygnowana Zborowska.

Potem okazało się na szczęście, że Zborowska i Wrona nie są zdani tylko na siebie. Małżonkowie znaleźli się w dość komfortowej sytuacji, bowiem mogą liczyć na sporą pomoc przy opiece nad Nadzieją i Jaśminą. Dzięki temu mogą poświęcić się pracy, ale też przyjemnościom.

"Jak ogarniasz życie z dwójką dzieci?" - zapytała ją bowiem wprost fanka. Żona siatkarza postanowiła potwierdzić krążące doniesienia:

"Obydwoje pracujemy, ale mamy nianię, która jest wspaniała, oraz mamy bardzo aktywne i biorące udział w życiu babcie. I jedna i druga, a nawet dziadkowie też dają radę. Także generalnie jest super pod tym względem, mamy wielkie szczęście. Dzięki temu możemy chodzić do pracy i na jakieś tam padle i inne dziwne rzeczy" - przekazała Zborowska-Wrona.

