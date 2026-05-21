Nikola Grbić ujawnił po latach. Tak wyglądało jego dzieciństwo

Grbić szybko oswoił się z polską publicznością i dziennikarzami. Serb porozumiewa się w języku polskim z wieloma grupami, w ten sposób stara się też udzielać wywiadów. Były rozgrywający zaskarbił sobie sympatię zarówno siatkarzy, jak i kibiców. Teraz postanowił opowiedzieć nieco więcej o swoim życiu.

Nikola Grbić opowiedział o swoim dzieciństwie

W rozmowie z portalem Sport.pl Nikola Grbić postanowił podzielić się szczegółami swojego dzieciństwa. Serb wyjaśnił, że jego rodzice, podobnie jak rodzice wielu innych osób w jego pokoleniu w kraju, w którym dorastał, ukrywali swoje emocje. Sami byli w ten sposób wychowywani i często nie widzieli innej drogi.

"Moi rodzice byli nauczeni, by nie okazywać emocji. Tak to wyglądało w ich otoczeniu. Pewien psycholog, z którym o tym rozmawiałem, powiedział mi, że rodzice traktują swoje dzieci tak surowo jak natura traktowała ich, ponieważ chcą przygotować je do życia, jakie je czeka. Moi mieli problem z wyrażaniem emocji i wpływało to na nasze relacje. Nie miałem możliwości zapytać, co czuli. Musiałem sobie wyobrazić, co moja matka miała na myśli" - opowiedział Grbić.

"Jeśli przykładowo była zmęczona lub smutna, to winiłem za to siebie. Myślałem: Musiałem zrobić coś, co sprawiło, że ona tak się czuje. Nigdy nie spytałem, co się stało itd. A ona nigdy nie przyszła do mnie i mi tego nie wytłumaczyła ani nic nie powiedziała" - kontynuował wypowiedź.

Nikola Grbić cierpiał przez lata. Pomógł mu psycholog

Po latach Grbić porozmawiał o tej sprawie z psychologiem, który uświadomił mu, jak takie działania rodziców mogą wpłynąć na dziecko. Już sama wiedza o tym bardzo pomogła trenerowi reprezentacji Polski.

"Tworzyłem więc w swoim umyśle różne rzeczy i dopiero psycholożka mi wyjaśniła, że to nie miało nic wspólnego ze mną, że to były sprawy mojej mamy. Że prawdopodobnie mierzyła się z własnymi demonami w swojej głowie. Dla mnie to było wielkie odkrycie, bo wcześniej długo myślałem, że to ja byłem powodem jej smutku poprzez samo swoje istnienie" - podsumował.

Grbić i jego ekipa rozpoczną sezon od turnieju towarzyskiego Silesia Cup w Sosnowcu. Ich pierwszym rywalem będą... Serbowie. Później podopieczni Grbicia zmierzą się jeszcze z Bułgarami i Ukraińcami. Pierwsze spotkanie rozpocznie się 20 maja o godzinie 17:00.

Nikola Grbić Andrzej Iwanczuk East News

Nikola Grbić MIGUEL MEDINA AFP





Daniel Altmaier - Ben Shelton. Skrót meczu Polsat Sport