Niezwykły mecz w Krakowie, ale niespodzianka. Na boisku... legenda muzyki

Iron Maiden ma w Polsce naprawdę liczne grono fanów - wybitni przedstawiciele nurtu znanego jako New Wave of British Heavy Metal zdołali dotrzeć ze swymi koncertami do naszego kraju już w czasach PRL-u, w 1984 i 1986 roku, a dla zachodnich zespołów taka wyprawa nie była wówczas przecież czymś przesadnie oczywistym.