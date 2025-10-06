Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nieznane ws. Szczęsnego. Jego mama ujawnia. Ludzie tego nie wiedzieli

Tomasz Brożek

Film dokumentalny "Szczęsny", który będzie dostępny od 10 października na platformie "Prime Video", pokazuje nam naszego byłego reprezentanta z nieznanych dotąd stron. Nie tylko jako sportowca, lecz także człowieka - męża, ojca i syna. Jedną z osób, które wystąpiły w produkcji, jest mama bramkarza FC Barcelona - Alicja Szczęsna, która przedstawiła między innymi nieznane powszechnie fakty z dzieciństwa jednej z polskich gwiazd futbolu. A te mogą być naprawdę zaskakujące.

Na zdjęciu Wojciech Szczęsny oraz jego mama Alicja SzczęsnaSYLWIA DĄBORWA/Polska Press/East News / EAST NEWS Wojciech OlszankaEast News

Wojciech Szczęsny, to postać bardzo dobrze znana w Polsce - przynajmniej w teorii. Jego relacje z kibicami reprezentacji Polski bywały różne. Czerwona kartka obejrzana w inauguracyjnym meczu z Grecją na Euro 2012 ciągnęła się za nim latami, a w podreperowaniu swojego statusu nie pomógł mu także mundial w 2018 roku.

W efekcie spora rzesza fanów przez długi czas domagała się, by w trakcie ich wzajemnej rywalizacji to Łukasz Fabiański, a nie Wojciech Szczęsny stał między słupkami bramki w naszej kadrze, choć kolejni selekcjonerzy uparcie stawiali na tego drugiego.

Gorzkich momentów z życia i kariery naszego bramkarza nie brakuje także w filmie "Szczęsny", którego oficjalną premierą na platformie "Prime Video" zaplanowano na 10 października. Sam zainteresowany powtarzał wielokrotnie, że nie chce, by w obieg wyszła cukierkowa laurka na jego temat. I tego udało mu się dopilnować.

Dokument nie jest próbą gloryfikowania dokonań 35-latka. Raczej próbą przeprowadzenia widza przez drogę, którą przebył, z osobistymi refleksjami ludzi, których na niej poznał.

Sam Wojciech Szczęsny nie ukrywa, że niezwykle ważną dla niego osobą jest jego mama - Alicja, która stanowiła dla niego ogromne wsparcie. Nie mogło jej rzecz jasna zabraknąć w kadrze. W filmie opowiedziała ona między innymi o dzieciństwie swojego syna.

Nieznane wątki z dzieciństwa Wojciecha Szczęsnego. Był królem parkietu

Ciekawy jest zwłaszcza wątek jego sportowych początków, bo - jak się okazuje - Wojciech Szczęsny wcale nie zaczął od piłki nożnej. Jako mały chłopiec chodził na Legię, lecz jeszcze nie kopać wraz z kolegami, a ćwiczyć swoje ciało na zajęciach z gimnastyki akrobacyjnej. A potem przyszedł czas na... taniec towarzyski! Choć zaczęło się tylko od podglądania w akcji starszego brata - Jana.

- Wojtek na początku nie chciał tańczyć. Trochę się krępował, wstydził. Ale obserwował jak Janek to robił. Ale w pewnym momencie się przełamał i zaczął trenować - wyznała Alicja Szczęsna.

Cóż, kto wie. Być może po definitywnym zakończeniu kariery Wojciech Szczęsny zostanie jeszcze jednym z uczestników "Tańca z gwiazdami".

Z tamtych czasów natomiast zachowały się archiwalne nagrania, które zostały zawarte w filmie dokumentalnym. Widok wkraczającego w nastoletni wiek Wojciecha Szczęsnego w roli tancerza naprawdę chwyta za serce. Zwłaszcza, że nie przeszkadzały mu jakiekolwiek czynniki zewnętrzne - choćby wzrost o głowę wyższej od niego partnerki, którą i tak był w stanie z gracją obracać na parkiecie.

