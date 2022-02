Kto skupił się na rozwoju swojej kariery muzycznej lub aktorskiej, odkładając na bok sportowe sukcesy? Ta lista może być zaskakująca.

Justin Bieber - kanadyjska gwiazda pop i hokeista w jednym

Justin Bieber to idol wielu fanów muzyki pop oraz R&B. Piosenkarz pochodzi z Kanady, a jaki sport jest tam najpopularniejszy? Oczywiście hokej na lodzie. Dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że Justin Bieber od dziecka interesował się tą dyscypliną, a jego ulubiona drużyna to Toronto Maple Leafs . Do dziś piosenkarz wraca na lodowisko, gdy tylko znajdzie się na to okazja.

Gwiazda popu stara się łączyć swoją pracę z zainteresowaniami. Dlatego też na swoje trasy koncertowe potrafi zabierać sprzęt do hokeja. Prócz tego zdarza mu się niespodziewanie w przerwach od wystąpień na scenie pojawić się na lodowisku i grać wraz z jakąś drużyną. Sytuacja taka miała miejsce w 2016 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy to po swoim koncercie artysta dołączył do zespołu Manchester Storm należącego do Elite Ice Hockey League. Wziął również udział w NHL All-Star Celebrity Shootout, gdzie nie brakowało wielkich gwiazd hokeja.

Keanu Reeves - aktor oraz kolejny fan hokeja

Keanu Reeves uznawany jest za jednego z najlepiej opłacanych aktorów swojego pokolenia. Urodził się w Bejrucie, lecz w bardzo młodym wieku wraz z rodziną przeniósł się do Kanady. Nic więc dziwnego, że tak samo jak w przypadku Justina Biebera hokej stał się sportem, z którym gwiazda była związana przez pewien czas. Grał na stanowisku bramkarza w uczelnianej drużynie - De La Salle College - gdzie otrzymał przydomek "The Wall" ("Ściana").

Dlaczego kariera hokejowa aktora nie trwała długo? Przyszły otrzymał nawet propozycję dołączenia do drużyny Windsor Spitfires, będącej w Ontario Hockey League (jednej z trzech głównych kanadyjskich młodzieżowych lig hokejowych). Był to jednak okres, w którym Reeves rozpoczął również swoją naukę aktorstwa i podjął ostateczną decyzję poświęcenia się temu w swoim życiu.

Kristen Bell - aktorka oddalająca się od narciarstwa

Kristen Bell to amerykańska aktorka, która ma polsko-szkockie korzenie. Znana jest z serialu Weronika Mars oraz filmów takich jak Burleska czy Krzyk 4. Gwiazda w wywiadach niejednokrotnie wspominała o tym, że w czasach szkoły średniej należała do drużyny narciarskiej. Do dzisiaj narciarstwo jest w kręgu zainteresowań gwiazdy, lecz nie na tyle, by podchodzić do tego profesjonalnie.

Zimowe dyscypliny sportowe u innych gwiazd

Amerykańskie gwiazdy często kierują się ku koszykówce czy baseballowi, zamiast narciarstwa czy łyżwiarstwa figurowego. Wśród gwiazd skupiających się na zimowych sportach, możemy wymienić jeszcze Steve’a Carella oraz Avril Lavigne. Co łączy amerykańskiego aktora z kanadyjską pop-rockową piosenkarką? Zamiłowanie do hokeja - tak samo jak Biebera i Reevesa.

Jeśli mówimy o rekreacyjnym uprawianiu sportów zimowych, to (przynajmniej w Polsce) dominuje narciarstwo lub snowboard. W przypadku jazdy na desce nie można wspomnieć tutaj o Joannie Krupie, która wraz ze swoim mężem korzysta z zimowej aury ile tylko może. Wśród zamiłowanych narciarzy możemy wymienić Zbigniewa Zamachowskiego, Karola Strasburgera czy Marka Włodarczyka.

Wymienionych tutaj celebrytów nie ujrzymy jednak na poważnych zawodach sportowych i na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie .