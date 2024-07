Nieznana strona Jakuba Kochanowskiego. Ukochana wszystko pokazała

Jakub Kochanowski to w tej chwili podpora polskiej drużyny. Jeden z dwóch najlepszych środkowych Ligi Narodów powoli szykuje się do igrzysk olimpijskich. Chętnie spędza jednak również czas z ukochaną i nic dziwnego - była ku temu znakomita okazja. Partnerka siatkarza, Ola Kołodziejczyk, zamieściła fotografię, na widok której uśmiechną się również ci, którzy mają zły dzień. A to wszystko przez jeden szczegół.