Nieznana przeszłość Wiktora Zborowskiego. Z biskupem z "Rancza" miał sporo wspólnego

Wiktor Zborowski miał sporo możliwości, jeśli chodzi o myślenie o własnej przyszłości. Początkowo myślał o koszykówce i chirurgii, ostatecznie jednak jego wybór, pod wpływem wuja, Jana Kobuszewskiego, padł na aktorstwo. Wpływ na to miały wydarzenia z klasy maturalnej.

Wiktor Zborowski był młodym koszykarzem. Pojechał na mistrzostwa Europy U18

Zborowski był zawsze otwarty w kontekście swojej pasji do sportu. Dzięki świetnym warunkom fizycznym w młodości grał dużo w koszykówkę - był członkiem klubu Polonii Warszawa i udało mu się nawet pojechać w 1968 roku na mistrzostwa Europy do lat 18, którego odbyły się w Hiszpanii.

Filip Zagórski o pracy charakteryzatora: to jest artystyczne rzemiosło Interia.pl INTERIA.PL

"Nie żałuję, że padło na aktorstwo, bo idzie mi w tym zawodzie chyba nie najgorzej. Co do koszykówki - mam niedosyt" - przyznał podczas odbierania nagrody Animocje w 2017 roku. Trudno się dziwić, przez kontuzję nie był w stanie kontynuować kariery.

Wiktor Zborowski opowiedział o zdarzeniu, które zmieniło jego życie

"Byłem tuż przed maturą, a koszykówkę uprawiałem już na dość wysokim poziomie. Grałem sparing przed pierwszą ligą i podczas tego meczu zerwałem więzadło krzyżowe w stawie kolanowym" - tłumaczył.

"Teraz się takie rzeczy naprawia, wtedy to oznaczało koniec kariery. Zacząłem się więc zastanawiać, co dalej. Wiedziałem, że na AWF już nie pójdę, a na żadne inne studia nie byłem przygotowany" - kontynuował. Jak się okazało, miał wtedy dwa plany - studia medyczne lub... aktorstwo. Do egzaminu wstępnego na akademię teatralną przygotował go jego wuj, Jan Kobuszewski. Choć do koszykówki Zborowski nigdy już nie wrócił na całego, to sport kochał całym sercem. Pokazał to m.in. w słynnej roli biskupa z serialu "Ranczo". Dziś może cieszyć się z tego, że jego zięć to były sportowiec - z pewnością z Andrzejem Wroną ma sporo tematów do rozmowy.

Kilka lat temu Wiktor Zborowski i Iga Świątek zaskoczyli kibiców wyjątkowym nagraniem Twitter/iga_swiatek, HENRY NICHOLLS/AFP East News