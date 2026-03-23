Niezadowolenie po decyzji Maseraka w "Tańcu z gwiazdami". W sieci zawrzało

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" choreografię tańczyły nie pary, a trójki. Do współpracy zaproszono członków rodzin i przyjaciół uczestników. W ten sposób na parkiecie widzowie mogli oglądać m.in. siostrę Sebastiana Fabijańskiego, która pracuje jako choreografka.

Gamou Fall w "Tańcu z gwiazdami". Przebojowa salsa, a potem zaskoczenie

Wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" jak zwykle obfituje w ciekawe osobistości. Tym razem udział w programie wziął m.in. Gamou Fall, aktor i model, który występował również w walkach MMA przy federacji FAME. Ostatnio rywalizacja w oktagonie znalazła się u niego na dalszym planie, a na głównym znalazło się aktorstwo - niebawem będzie można zobaczyć go m.in. w nowym serialu Netflixa "Znieczulenie".

Tymczasem 34-latek całkiem dobrze radzi sobie na parkiecie. Tym razem wraz ze swoją taneczną partnerką, Hanną Żudziewicz i we współpracy z jego siostrzeńcem, Olivierem, zatańczyli ognistą salsę. Jurorzy byli zachwyceni, ale oceny zaskoczyły. Szczególnie jedna z nich wzbudziła w sieci ogromne emocje.

Rafał Maserak ocenił. Burza w sieci

Od niemal wszystkich jurorów Gamou Fall otrzymał oceny dziesięciopunktowe za swój występ. Z tej zasady wyrwał się jedynie Rafał Maserak, który pokazał tabliczkę z cyfrą 9. W sieci doszło do sporego poruszenia - wielu widzów uważało decyzję jurora za niesprawiedliwą.

"Ale mnie Maserak zdenerwował. 9? Dla mnie to było na 40, a nie 39", "Dlaczego nie 40? To było czadowe. Czuję finał", "Maserak znów się odpalił z tą 9, nawet Iwona była zdziwiona (...)" - pisali fani programu.

Byli jednak i niezadowoleni, którzy twierdzili, że nie widzieli w występu Gamou Falla zbyt wiele salsy albo pisali wprost, że dla nich to, co pokazała na parkiecie para numer 10 było "dziwne".

Rozwiń

Rafał Maserak w programie "Taniec z gwiazdami" Aleksander Majdański Newspix.pl

Rafał Maserak MAJDANSKI ALEKSANDER Newspix.pl

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport