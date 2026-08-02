Przez długich pięć lat Bartłomiej Kubkowski walczył o zrealizowanie swojego największego celu. Polak postawił przed sobą misję przepłynięcia wpław Bałtyku i pokonanie trasy ze Szwecji do Polski. Ta sztuka udała mu się dopiero za piątym razem.

30 lipca Kubkowski wyruszył ze szwedzkiej Kasebergi, gdzie ustalono start jego wyzwania. Przez kolejnych 55 godzin płynięcia w ekstremalnych warunkach Kubkowski wreszcie dopiął swego. Pochodzący z Koszalina sportowiec w niedzielny wieczór dopłynął do Dziwnowa, kończąc tym samym swoje wyzwanie. Licznik wskazał 160 przepłyniętych kilometrów.

Kubkowski zakończył tym samym swój projekt zatytułowany Ultra Baltic Swim. W ramach swojej inicjatywy zebrał ponad 500 tysięcy złotych przeznaczonych na pomoc dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters.

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Szokujące osiągnięcie Bartłomieja Kubkowskiego. Osiągnął to za piątym razem

Kubkowski zakończył swoje wyzwanie przy piątym podejściu. Pierwsza próba miała miejsce w 2022 roku. Wówczas Polak musiał skapitulować na 110 kilometrze ze względu na nagłe załamanie warunków pogodowych. Bardzo podobnie sytuacja wyglądała w kolejnych dwóch latach.

Najbliżej osiągnięcia celu Kubkowski był przed rokiem. Pływak wówczas znajdował się zaledwie 11 kilometrów od polskiego brzegu. Próba musiała zostać przerwana ze względu na pogarszający się stan zdrowia oraz wycieńczenie Kubkowskiego.

Zasady wyzwania, którego podjął się Kubkowski są wyjątkowo surowe. Pływak w trakcie całej próby nie mógł spać oraz dotknąć łodzi, pełniącej funkcję asekuracyjną. Każdy posiłek oraz napoje podawane były mu za pomocą specjalnego kija przystosowanego do tego zadania.

- Już dzisiaj startuje ze Szwecji do Polski. 160km wpław przez Bałtyk. Nadszedł czas by walczyć. Obiecuję dać z siebie wszystko. Trzymajcie kciuki, bądźcie z nami. Widzimy się na naszej ziemi - zapowiedział Kubkowski na Facebooku chwilę przed rozpoczęciem wyzwania.





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