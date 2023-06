Niewiarygodne ustalenia. Peszko kontra polski skoczek. Ależ hit w walce MMA

Sławomir Peszko - jako twarz nowej federacji freak fightowej Clout MMA - marzy o tym, by stoczyć walkę w oktagonie. Okazuje się, że znamy już pierwszego potencjalnego przeciwnika byłego reprezentanta Polski. Portal Sport.pl ustalił, że może nim zostać... nasz skoczek narciarski - Piotr Żyła. Polski Związek Narciarski ma wyrazić zgodę na to, by "Wewiór" stoczył walkę w formule bokserskiej, a obecnie ustalane są szczegóły kontraktu. Prawdopodobnie czeka nas walka wysokich lotów!