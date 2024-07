Chorąży - to zaszczytna funkcja przypadająca w udziale olimpijczykom, wyprowadzającym swoje reprezentacje podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Przy okazji piątkowej uroczystości w Paryżu do dzierżenia polskiej flagi wyznaczeni zostali Anita Włodarczyk oraz Przemysław Zamojski . Wśród sportowców ze Stanów Zjednoczonych tego honoru dostąpili natomiast tenisistka Cori "Coco" Gauff oraz koszykarz LeBron James .

Paryż 2024. LeBron James z zegarkiem wartym fortunę. Szokująca cena

Gwiazdor występującej w NBA drużyny Los Angeles Lakers zaskoczył pewnym detalem, szykując się do ceremonii otwarcia tegorocznych igrzysk. Ubierając reprezentacyjny uniform swój wygląd postanowił wzbogacić - i to dosłownie - stawiając na zegarek, który wart jest... fortunę. Choć słowo to być może nie do końca oddaje wartość czasomierza Amerykanina.