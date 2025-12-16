W trakcie wizyty Karola Nawrockiego w studiu Kanału Zero nie zabrakło wątków zahaczających o świat sportu. Głośnym echem odbił się m.in. telefon od obłożonego dwuletnim zakazem stadionowym Piotra "Starucha" Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, który na antenie poprosił prezydenta o ułaskawienie. Doczekał się odpowiedzi.

"Od dwóch miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie (...) Ułaskawieniami będę zajmować się na początku roku. Także wnioskiem pana 'Starucha', jeśli taki wniosek wpłynął, to zostanie rozpatrzony. Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo. Z przekazów publicznych widzę rozwiązania odległe od logiki, ale nie znam jeszcze postępowania sądowego, a to są poważne decyzje" - przekazał prezydent.

Wcześniej objaśnił kulisy znajomości z popularnym raperem Patrykiem Wozińskim, znanym jako Kizo. Okazuje się, że i ta sprawa ma zabarwienie sportowe. Niespodziewanie w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim pojawiło się jeszcze jedno nazwisko.

Okazuje się, że znajomość Nawrockiego i Kizo ma swoje początki niejako na... stadionie Lechii Gdańsk. To właśnie dzięki kibicowaniu tej drużynie splotły się losy obu panów. Nawrocki zaprosił muzyka na wizytę w Muzeum II Wojny Światowej, w którym to wówczas był dyrektorem. Opowiedział o tym Krzysztofowi Stanowskiemu.

"Oczywiście, jak byłem dyrektorem Muzeum, a widziałem, że są osoby, które są idolami dla młodego pokolenia Polaków, to je zapraszałem. Ja Kizo nieco wcześniej widziałem, jak stawiał swoje pierwszy kroki jako raper, bo też był kibicem gdańskiej Lechii. (…) Wówczas mój syn Daniel słuchał Kizo bardzo intensywnie" - wytłumaczył.

To nie wszystko. Podobne miała się sprawa z francuskim pięściarzem, niegdysiejszym tymczasowym mistrzem świata organizacji WBA w wadze junior ciężkiej. "Youri Kalenga, były mistrz świata, był też u mnie w Muzeum II Wojny Światowej na tej samej zasadzie" - zdradził Karol Nawrocki.

Kalenga kilkukrotnie gościł w Polsce, w tym w okresie, w którym Nawrocki był dyrektorem muzeum w Gdańsku (2017-2021). Polscy kibice mieli okazję zobaczyć Francuza w akcji m.in. w kwietniu 2018 roku, kiedy to przegrał przez RTD walkę z Mateuszem Masternakiem na gali Polsat Boxing Night VIII: Noc Zemsty w Częstochowie, oraz w marcu 2019 roku w Legionowie. Wówczas musiał uznać wyższość Michała Cieślaka.

