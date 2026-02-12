Breezy Johnson od lat należy do czołowych amerykańskich alpejek i specjalistek od konkurencji szybkościowych. 30-latka z Wyoming ma w dorobku zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata i wielokrotnie stawała na podium najważniejszych imprez. Tegoroczne XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo okazały się dla niej wyjątkowe. Amerykanka sięgnęła po złoty medal w zjeździe, potwierdzając swoją klasę w koronnej konkurencji, a w kombinacji drużynowej zajęła czwarte miejsce, ocierając się o kolejny krążek. W czwartek miała walczyć o drugi medal indywidualny - tym razem w supergigancie.

Niestety, rywalizacji tej nie ukończyła. Johnson była jedną z kilkunastu zawodniczek, które nie dotarły do mety finału supergiganta po upadku lub wypadnięciu z trasy. Dzień, który miał przynieść kolejne sportowe emocje, zaczął się więc dla niej gorzko. Po nieudanym starcie czekała ją jednak zupełnie inna, znacznie bardziej radosna niespodzianka.

Breezy Johnson i Connor Watkins zaręczeni. Wzruszające sceny na igrzyskach

U podnóża trasy w Cortinie D'Ampezzo jej partner Connor Watkins postanowił się oświadczyć. Ubrany w kurtkę reprezentacji USA uklęknął na mecie, w otoczeniu zawodniczek i zawodników z różnych krajów, unosząc srebrny pierścionek z niebieskim klejnotem. Wzruszona Johnson zasłoniła dłonią okulary przeciwsłoneczne, a po chwili ze łzami w oczach powiedziała "tak". Po pocałunku narzeczonych wybuchły brawa amerykańskiej kadry i działaczy.

Oprócz pierścionka Watkins wręczył jej kawałek drewna z wygrawerowanymi słowami z piosenki Taylor Swift "The Alchemy": "Szczerze mówiąc, kim jesteśmy, żeby walczyć z alchemią?". Jak przyznał, planował ten moment od roku, ale rzeczywistość "przekroczyła najśmielsze oczekiwania".

Rozwiń

"To znaczy, miałam taką nadzieję!" - mówiła Johnson, pytana, czy wyobrażała sobie tak wyjątkowy scenariusz igrzysk (cytat za NBC News). "Ale to o wiele bardziej szalone, gdy wszystko dzieje się naraz i jest lepiej, niż mogłam sobie wyobrazić".

Warto przypomnieć, że w 2022 roku Breezy Johnson zdecydowała się na coming out i ujawniła, że jest osobą biseksualną. "Jestem tu, by Was reprezentować i pokazać, że jesteśmy normalni. Możemy robić co tylko chcemy. Do osób, które wolą szerzyć nienawiść w internecie - wiedzcie, że nie zabije ona miłości. Do tych, którzy nie wiedzą o czym mówię - poszukajcie w Google. Doceniam szczególnie wszystkich tych, którzy mnie teraz wspierają" - napisała wówczas w mediach społecznościowych Amerykanka.

Breezy Johnson LUCIANO MARIA BISI AFP

Breezy Johnson STEFANO RELLANDINI AFP

Breezy Johnson Dustin Satloff AFP

Nikola Mazur: Niedosyt po występie Damiana Żurka może być motywujący Polsat Sport