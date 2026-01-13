Nieudany biznes Gortata. Stracił miliony. To okazało się wielkim niewypałem

41-latek przez całą swoją przygodę z koszykówką zarobił sporo pieniędzy. To przede wszystkim zasługa gry w NBA, gdzie "The Polish Hammer" był naprawdę szanowany przez kibiców oraz działaczy. Efekty okazałych przelewów są widoczne zwłaszcza teraz. Marcin Gortat co jakiś czas inwestuje w ciekawe projekty, o których robi się głośno w naszym kraju. Sporo szumu wywołało między innymi zaangażowanie Łodzianina w Polską Ligę Esportową.

Rozwój wspomnianych rozgrywek początkowo rzeczywiście robił wrażenie. Nie brakowało znanych nazwisk oraz opinii, że Marcin Gortat trafił żyłę złota. Wraz z biegiem czasu popularność jednak spadała. Ambitne plany finalnie okazały się niewypałem. 18 maja 2025 roku złożono wniosek o ogłoszenie upadłości. "Mimo przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych, intensywnych prób pozyskania inwestora oraz finansowania pomostowego, Spółka nie była w stanie przywrócić płynności finansowej. I nie jest w stanie kontynuować bieżącej działalności" - mogliśmy przeczytać.

Marcin Gortat zainwestował w e-sport. Zaczęło się obiecująco, potem koszmar

Wspomniane wyżej wydarzenia podwójnie zabolały ex-koszykarza. Ten nie tylko przełknął gorzką pigułkę, ale i pogodził się z utratą sporej liczby pieniędzy. Jak wielu? O tym opowiedział w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w studiu Przeglądu Sportowego Onet. "Bardzo mocno pandemia wypaczyła nam wszystkie statystyki, spojrzenie na e-sport. Myśleliśmy, że będzie wielkie boom. Ale okazało się, że tylko w momencie pandemii, kiedy ludzie siedzieli w domach. Nagle powychodzili i statystyki zaczęły topnieć. Straciłem na tym duże pieniądze, prawie dwa miliony" - wyznał bez ogródek.

Niepowodzenie jednak nie sprawiło, iż Marcin Gortat porzucił inwestowanie. "Było parę takich biznesów. Ale bywały też udane. Jeden przyniósł mi na przykład zwrot za trzy inne stracone i jeszcze górka mi została" - dodał później. Obecnie 41-latek angażuje się w branżę kosmetyczną. Niedawno zaskoczył pracowników swojej firmy. "Przebrałem się w fartuszek na siedem, osiem godzin. (...) Fajne jest takie wyjście ze strefy komfortu. Żeby zobaczyć jak to wygląda, zrozumieć biznes" - opowiedział Łukaszowi Kadziewiczowi.

