Nieudany biznes Gortata. Stracił miliony. To okazało się wielkim niewypałem

Marcin Gortat nawet po zakończeniu kariery w NBA nie może narzekać na jakość życia. Niedawno na naszych łamach pisaliśmy o specjalnej emeryturze jaką dostaje prosto z USA. Finalista prestiżowych rozgrywek sprzed kilkunastu lat inwestuje także swoje pieniądze. Nie każdy biznes okazuje się jednak sukcesem. Łodzianin całkiem niedawno stracił miliony złotych. Do bolesnych wspomnień wrócił on podczas styczniowej rozmowy z Łukaszem Kadziewiczem.

Brodaty mężczyzna w czarnej koszulce trzyma ręce na głowie, na jego piersi widoczny medal. W tle zamazane postacie, w tym dziecko w okularach i duża maskotka.
Marcin GortatPiotr Kamionka/REPORTEREast News

41-latek przez całą swoją przygodę z koszykówką zarobił sporo pieniędzy. To przede wszystkim zasługa gry w NBA, gdzie "The Polish Hammer" był naprawdę szanowany przez kibiców oraz działaczy. Efekty okazałych przelewów są widoczne zwłaszcza teraz. Marcin Gortat co jakiś czas inwestuje w ciekawe projekty, o których robi się głośno w naszym kraju. Sporo szumu wywołało między innymi zaangażowanie Łodzianina w Polską Ligę Esportową.

Rozwój wspomnianych rozgrywek początkowo rzeczywiście robił wrażenie. Nie brakowało znanych nazwisk oraz opinii, że Marcin Gortat trafił żyłę złota. Wraz z biegiem czasu popularność jednak spadała. Ambitne plany finalnie okazały się niewypałem. 18 maja 2025 roku złożono wniosek o ogłoszenie upadłości. "Mimo przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych, intensywnych prób pozyskania inwestora oraz finansowania pomostowego, Spółka nie była w stanie przywrócić płynności finansowej. I nie jest w stanie kontynuować bieżącej działalności" - mogliśmy przeczytać.

Marcin Gortat zainwestował w e-sport. Zaczęło się obiecująco, potem koszmar

Wspomniane wyżej wydarzenia podwójnie zabolały ex-koszykarza. Ten nie tylko przełknął gorzką pigułkę, ale i pogodził się z utratą sporej liczby pieniędzy. Jak wielu? O tym opowiedział w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w studiu Przeglądu Sportowego Onet. "Bardzo mocno pandemia wypaczyła nam wszystkie statystyki, spojrzenie na e-sport. Myśleliśmy, że będzie wielkie boom. Ale okazało się, że tylko w momencie pandemii, kiedy ludzie siedzieli w domach. Nagle powychodzili i statystyki zaczęły topnieć. Straciłem na tym duże pieniądze, prawie dwa miliony" - wyznał bez ogródek.

Niepowodzenie jednak nie sprawiło, iż Marcin Gortat porzucił inwestowanie. "Było parę takich biznesów. Ale bywały też udane. Jeden przyniósł mi na przykład zwrot za trzy inne stracone i jeszcze górka mi została" - dodał później. Obecnie 41-latek angażuje się w branżę kosmetyczną. Niedawno zaskoczył pracowników swojej firmy. "Przebrałem się w fartuszek na siedem, osiem godzin. (...) Fajne jest takie wyjście ze strefy komfortu. Żeby zobaczyć jak to wygląda, zrozumieć biznes" - opowiedział Łukaszowi Kadziewiczowi.

