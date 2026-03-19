Nietypowy strój Sabalenki. Rozpętała burzę, fani wkroczyli do akcji

Aryna Sabalenka od lat należy do czołówki światowego tenisa i konsekwentnie udowadnia, że jej talent i determinacja czynią ją jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Białorusinka zdobyła liczne tytuły WTA, wygrywając m.in. turnieje rangi 1000 i wielkoszlemowe, a jej agresywny styl gry i siła serwisu stały się jej znakiem rozpoznawczym. Obecnie Sabalenka jest liderką światowego rankingu kobiet, a jej rola w promowaniu tenisa nie ogranicza się wyłącznie do wyników sportowych. Z pasją angażuje się w popularyzację dyscypliny, pokazując, że kobiecy tenis to nie tylko rywalizacja na korcie, ale także styl życia, moda i aktywna obecność w mediach.

Aryna Sabalenka pochwaliła się stylizacją. I się zaczęło

W roli promotorki kobiecego tenisa Aryna Sabalenka spisuje się znakomicie. Regularnie pojawia się ona na eventach sportowych i towarzyskich, trafia na okładki magazynów, a w mediach społecznościowych dzieli się z kibicami najnowszymi informacjami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Tym razem czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zaskoczyła fanów publikując zdjęcie w nowej stylizacji - futrze z tygrysim wzorem. Choć sama zawodniczka wydawała się zachwycona, wpis wywołał olbrzymią dyskusję.

"Wydaję mi się, że to futro zostało stworzone dla mnie" - stwierdziła Sabalenka, a jeden z fanów dodał: "Mam nadzieję, że to sztuczne futro". Komentarz ten stał się początkiem gorącej debaty. "Sztuczne futro, ale nie charakter", "To nie twoja sprawa", "Sztuczne czy nie, pieniądz rządzi", "Mam nadzieję, że twoje buty nie są z prawdziwej skóry? Co za głupi komentarz" - reagowali inni internauci.

Nie zabrakło również osób, które oznaczały pod wpisem Sabalenki oficjalny profil Ludzi na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt, wyrażając w ten sposób swoje zaniepokojenie kwestiami etyki wobec zwierząt.

Tymczasem Aryna Sabalenka zameldowała się w Miami, gdzie już w czwartek 19 marca rozpocznie zmagania w ramach turnieju rangi WTA 1000. Podczas tej imprezy o końcowe trofeum w singlu walczyć będą również Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

