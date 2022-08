Wcześniej pisaliśmy o Macieju Kocie , który zabrał swoich najbliższych do słonecznej Grecji. Żona reprezentanta Polski pochwaliła się w mediach społecznościowych fotkami, którymi rozgrzała kibiców.

Jak się okazało, na krótki wypoczynek wybrali się nie tylko polscy skoczkowie, ale także sam prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Adam Małysz wraz ukochaną postanowili spędzić urlop w Turcji . Do rodziny Małyszów dołączył trener polskiej kadry B Maciej Maciusiak z żoną i dziećmi.

Żona Małysza zachwyca na jachcie, ale to Adam zaskoczył wszystkich

Podczas gdy ukochana Małysza wypoczywała na jachcie, jej mąż postanowił udowodnić, że mimo zakończenia kariery sportowej nadal jest w świetnej formie. 44-latek zrobił salto i skoczył do wody. Internauci od razu zareagowali na wpis ukochanej byłego reprezentanta Polski. "Nadal ma to odbicie", "Czy to wodne Grand Prix?" - pisali w komentarzach.