Wielu polskich piłkarzy w świat biznesu wchodzi jeszcze w trakcie trwania karier sportowych. Dla wielu jest to solidne zabezpieczenie, gdy w odróżnieniu od swoich kolegów nie chcieli na piłkarskiej emeryturze pozostać blisko sportu - czy to w roli trenera, skauta, agenta czy dziennikarza.

Oba światy zdaje się łączyć Kamil Kosowski. Były piłkarz od wielu lat działa jako ekspert telewizyjny, związany m.in. z telewizją Canal+, a w przeszłości również z TVP Sport oraz "Przeglądem Sportowym". Najczęściej można go usłyszeć podczas spotkań Ekstraklasy i angielskiej Premier League.

Oprócz ogromnej pasji do wędkarstwa czas urodzonego w Ostrowcu Świętokrzyskim byłego piłkarza zajmuje również działalność biznesowa. Głośno zaczęło być o niej w 2018 roku, gdy Kosowski postanowił wejść w świat gastronomii. Kibice pamiętający go z boiska mogli obserwować 52-krotnego reprezentanta Polski w zupełnie nowej roli.

Kamil Kosowski zaczął zarabiać na pączkach. Jeden dzień w roku jest szczególny

W kwietniu 2018 roku media z Górnego Śląska informowali o otwarciu w Bielsku-Białej nowej pączkarni. Szybko wyszło, że odpowiada za nią właśnie Kosowski. Były piłkarz poza byciem "twarzą" nowej inwestycji również zakasał rękawy. Jak donosił "Dziennik Zachodni", mieszkańcy spacerujący deptakiem mogli obserwować odzianego w biały fartuch byłego reprezentanta Polski pracującego przy wyrobie wypieków.

Na próbę rozmowy dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" zareagował jednoznacznie. - Bardzo bym chciał, ale nie mogę rozmawiać, mam tu prawdziwy tajfun, nie mogę odejść od patelni - wypalił "Kosa".

Interes otwarty w Bielsku-Białej nie był jednak ostatnim słowem, jaki Kosowski powiedział w kwestii branży cukierniczej. Kolejnym krokiem byłego piłkarza był następny lokal, tym razem w Katowicach. Również i tym razem dzielił się z kibicami kulisami swojej pracy.

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Prowadzenie biznesu to również spore obciążenia. Kosowski odczuł to na własnej skórze w 2020 roku, gdy na całym świecie wybuchła pandemia koronawirusa. Jak sam przyznał w "Przeglądzie Sportowym", jako właściciel dwóch pączkarni znalazł się w dużych tarapatach, bowiem przez obostrzenia rządowe branża gastronomiczna została zawieszona.

Kosowski wielokrotnie podkreślał również, że dla niego najważniejszym okresem w roku jest "Tłusty Czwartek". Wówczas zapotrzebowanie na pączki jest ogromne. Sam zainteresowany szacował w 2025 roku w "Super Expressie", że na ten dzień przygotują około trzech tysięcy pączków.

- Mam superekipę w osobach Jacka i Anety. Jestem pełen podziwu dla nich, bo dbają każdego dnia o to, żeby nasze pączki były jak najlepszej jakości i wszystkim smakowały. Pomagam im, bo pracy jest dużo. Najważniejsze, aby nasz produkt był dobry. W tym momencie akurat stoję przy smażalniku, ale wcześniej trzeba przygotować ciasto. Naprawdę roboty jest dużo, ale ja lubię, gdy jest co robić - opowiadał wówczas Kosowski w "Super Expressie".





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