Nietypowe pytanie w "Milionerach". Lewandowski przekreśliłby jej szansę

"Milionerzy". Mogła stracić pieniądze, gdyby wybrała Roberta Lewandowskiego

Na tablicy pojawiło się czterech graczy. Byli to: Jan Bednarek , Piotr Zieliński , Robert Lewandowski i Karol Świderski. Uczestniczka w tej kwestii nie była pewna odpowiedzi. Nie zamierzała ukrywać, że nie interesuje się futbolem, a z racji dużej popularności Roberta Lewandowskiego, stwierdziła, że on mógłby być tym, który zdobył bramkę w Warszawie. Jak wiemy, to nie gracz Barcelony uszczęśliwił kibiców naszej reprezentacji, ale Świderski.