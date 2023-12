Nietypowa wigilijna wyprawa Szpilki. "Do tego trzeba się przygotować"

Pamiętajcie, że do tego trzeba się przygotować. To nie jest bezpieczne, że zobaczysz na Instagramie, że sobie idą i wychodzisz. Do tego trzeba się przygotować. My jesteśmy morsy, okej? No... Miłego. A ja dzisiaj to w ogóle wyzwanie, bo na głodówce. Dzisiaj nic nie jadłem, wczoraj ostatni o 17

~ zdradził we wpisie opublikowanym w sieci.