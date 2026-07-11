Nietypowa słabość Erlinga Brauta Haalanda. Wartość kolekcji może zaskoczyć

Erling Braut Haaland to jedna z największych gwiazd futbolu. Urodzony w Wielkie Brytanii Norweg od kilku już lat błyszczy w barwach Manchesteru City, a teraz walczy o końcowe trofeum z kadrą narodową na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Gwiazdor "Wikingów" wyróżnia się na tle rywali nie dzięki nietuzinkowemu wizerunkowi czy oryginalnej diecie, ale również dzięki swojej nietypowej pasji. Nie jest tajemnicą, że piłkarze zarobione na boisku pieniądze inwestują w nieruchomości, luksusowe auta i zegarki, Erling Braut Haaland natomiast pochwalić się może naprawdę imponującą kolekcją... toreb.

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Jak zdołał ustalić profil "Luxurious" na Instagramie, norweski piłkarz w swojej kolekcji ma głównie torby od marek Hermes i Louis Vuitton, a ich łączna wartość przekracza 860 tys. dolarów (ponad 3,2 mln złotych). Jedną z najbardziej rzucających się w oczy toreb w kolekcji Brauta Haalanda jest model Hermes The Endless Road HAC 50. Jej cena wynosi 45,5 tys. dolarów (około 172 tys. złotych).

Erling Braut Haaland z torbą od Hermes Jason Howard/Bauer-Griffin Getty Images

25-latek może jeszcze pochwalić się posiadaniem takich modeli, jak m.in. Hermes Limited Edition Caban Togo Multipockets HAC Birkin 50 za około 60 tys. dolarów (ponad 226 tys. złotych), Hermes Kelly 35 w kolorze Togo Black za około 18 tys. dolarów (prawie 68 tys. złotych), Hermes HAC 40 w kolorze Rock za około 50 tys. dolarów (około 188,6 tys. złotych), Hermes Kelly Depeches 25 za około 15 tys. dolarów (blisko 56,6 tys. złotych), a także Hermes Evercalf Toile Cargo HAC 40, którego cena wynosi około 35 tys. dolarów (nieco ponad 132 tys. złotych).

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W 2022 roku piłkarz Manchesteru City widziany był z torbą od Louis Vuitton, a dokładniej z modelem Keepal 50B Landscape Travel Bag. Cena tego wyróżniającego się w tłumie akcesorium wynosi około 7 tys. dolarów, a więc około 26,4 tys. złotych. W swojej kolekcji Norweg ma również m.in. modele Keepall Bandouliere 50 Comics za około 6 tys. dolarów (ponad 22,6 tys. złotych), Virgil Abloh L'Oeil Keepall 55 Bandouliere za około 8 tys. dolarów (nieco ponad 30 tys. złotych) oraz Keepall Bandouliere 50 Orange Monogram Leather za 6,5 tys. dolarów (około 24,5 tys. złotych).

Erling Braut Haaland z torbą od Louis Vuitton Naomi Baker Getty Images

Erling Braut Haaland i Norwegowie "czarnym koniem" mistrzostw świata? Już awansowali do ćwierćfinału

Erling Braut Haaland w tym roku wreszcie doczekał się debiutu na mistrzostwach świata. Reprezentacja Norwegii wróciła bowiem na tę imprezę po 28 latach przerwy i już od pierwszych meczów pokazała, że nie będzie odgrywać podczas czempionatu drugoplanowych ról. "Wikingowie" awansowali już do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z piłkarzami z Anglii.

Tymczasem Erling Braut Haaland jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia nagrody dla najlepszego strzelca tegorocznych mistrzostw. Po wszystkich meczach 1/8 finału Norweg znajduje się na drugim miejsce klasyfikacji strzelców ex aequo z Kylianem Mbappe z Francji - panowie zdobyli do tej pory siedem bramek. Liderem na ten moment jest Lionel Messi, który na swoim koncie ma o jedną bramkę więcej.

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