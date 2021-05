Nietypowa oferta od Roberta Lewandowskiego

Aby współpracować z Robertem Lewandowskim, nie trzeba być wcale wybitnym piłkarzem i grać w Bayernie Monachium czy reprezentacji Polski. Kapitan "Biało-Czerwonych" otwiera bowiem swoją restaurację i poszukuje szefa kuchni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Młodsi kibice w Niemczech życzą mi pobicia rekordu Muellera (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Lokal polskiego piłkarza powstanie na terenie Browarów Warszawskich. Restauracja "Nine's" będzie jednym z projektów Lewandowskiego, we współpracy z Jerzym Krzanowskim, współwłaścicielem firmy Nowy Styl oraz Jackiem Trybuchowskim. Jak podaje portal "Horeca Trends" menu w lokalu ma układać syn Magdy Gessler Tadeusz Muller, właściciel firmy Make Me Food i współwłaściciel sieci Orzo.



Restauracja jest na etapie kompletowania załogi i właśnie ukazało się ogłoszenie w sprawie szefa kuchni. Wymagania są oczywiście spore, ale możliwość współpracy z taką ekipą z całą pewnością zmobilizuje najlepszych kucharzy.



- Jeżeli jesteś osobą, która umie grać w drużynie, jesteś fanem sportu i masz doświadczenie w pracy jako Szef Kuchni. Dołącz do zespołu restauracji Roberta Lewandowskiego w Warzelni Browarów Warszawskich - możemy przeczytać w ogłoszeniu. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do drużyny "Lewego", ma na to szansę.



KK