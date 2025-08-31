Piotr Żyła i reszta kadrowiczów przygotowują się do nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mają jeszcze trochę czasu, bo pierwsze zimowe zawody zaplanowano na drugą połowę listopada w Lillehammer w Norwegii.

Wcześniej skoczkowie zaprezentowali formę w trakcie Letniego Grand Prix w Courchevel i w Wiśle. W turnieju rozgrywanym w Polsce nad wyraz dobrze spisał się Maciej Kot, który wygrał konkurs indywidualny, w co sam nie mógł do końca uwierzyć.

Nie ukrywałem po tej wygranej w Wiśle, że byłem tym zaskoczony. Nie był to mój cel, żeby wygrać. Byłem oczywiście otwarty na to, co przyniesie konkurs i z gotowością, ale też ciekawością podszedłem do tematu. Ta wygrana była rzeczywiście bardzo niespodziewana, ale wynikała ona z dobrych skoków, co mnie bardzo cieszy

Na podium, a konkretnie na trzecim jego stopniu, znalazł się też Kamil Stoch. Panowie zebrali gratulacje od kolegów z reprezentacji. Z dobrym słowem pospieszył m.in. Piotr Żyła. "Prawie całe podium nasze. No, w sumie na zdjęciu to jest nasze, ale w zawodach 1 i 3. Gratulacje dla Kamila Stocha i Macieja Kota. Jak za starych dobrych czasów" - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych.

"Wewiór" dodał, że po konkursach Wiśle jest ogólnie zadowolony ze swojej dyspozycji. A później zamilkł. Do fanów odzywa się teraz, i to z dość nieoczekiwaną sprawą.

Najnowsze wieści od Piotra Żyły i Marceliny Ziętek. Wystarczyło jedno zdjęcie

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek zamieścili w mediach społecznościowych nowy wpis z kilkoma zdjęciami i materiałem wideo. Można zobaczyć zakochanych podczas przejażdżki czerwonym Fiatem 500 z 1974 roku. "Rakieta" - opisują wrażenia.

Uwagę zwracają współpasażerowie pary - dwa psy. I tu można się zaskoczyć. Nie jest tajemnicą, że skoczek i jego ukochana mają jednego pupila, lecz chyba mało kto wiedział, że ekipa najwyraźniej powiększyła się o następnego psiaka tej samej rasy.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są parą od kilku lat. Ich związek rozpoczął się po rozstaniu skoczka z niegdysiejszą żoną, Justyną. Początkowo "Wewiór" i nowa partnerka ukrywali miłosną relację przed światem. Do dziś są oszczędni w publikowaniu w sieci wspólnych fotografii. Razem mieszkają w domu w Ustroniu. W tej samej miejscowości, u podnóża góry Lipowski Groń, znajduje się pensjonat prowadzony przez rodziców sportowca.

