Niespodziewany zwrot ws. Szczęsnego. Sam do wszystkiego się przyznał ws. małżeństwa z Mariną

Wojciech Szczęsny w zeszłym roku mocno zaskoczył kibiców, gdy poinformował oficjalnie, że przechodzi na sportową emeryturę. To jednak nie był koniec niespodzianek, bowiem kilka miesięcy później okazało się, że jednak zdecydował się wrócić do gry.

Udzielił on bowiem wywiady na antenie Canal+ Sport, gdzie opowiedział oczywiście o towarzyszących mu emocjach po meczu. Potem jednak doszło do niespodziewanego. Szczęsny wprost został zapytany o swoją przyszłość w Barcelonie. Jak wyjawił piłkarz, już dostał ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale decyzja jeszcze nie zapadła.

W końcu potwierdził doniesienia, że to Marina niemal o wszystkim decyduje i to jej zdanie będzie tutaj najważniejsze. Wszystko zatem w jej rękach!

"Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, by wybrać to, co dla nas najlepsze. Bo życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat. [...] Jeszcze nie zdecydowałem. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona i się tego w ogóle nie wstydzę" - wyznał otwarcie Szczęsny.

Dodał jednak, że oczywiście w kwestii swej kariery to on miał ostateczne zdanie, ale teraz sytuacja się zmieniła. Dobro rodziny i potrzeby jego żony mają mieć teraz największe znaczenie.

"Te związane z piłką nożną raczej podejmowałem ja, ale to niestandardowa sytuacja. Byliśmy nastawieni, że przyjeżdżamy na rok i próbujemy spełniać marzenia, a potem wracamy do gry w golfa. Szczerze mówię, że nie wiem. Zdecyduję w najbliższych tygodniach, bo to też logistyka wokół szkoły, przeprowadzki. Na razie pozwól mi się cieszyć tym, co dzisiaj się stało i nie myśleć o tym, czy zostanę tu, czy nie" - podkreślił Wojciech.