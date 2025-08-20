Jeszcze kilka tygodni temu chyba mało kto spodziewałby się, że o synu nowej pary prezydenckiej zrobi się aż tak głośno w mediach. Daniel Nawrocki zaczął bowiem prężnie rozwijać karierę w telewizji.

10 sierpnia na antenie miał premierę jego program "Nawrocki w Polsce". W pierwszym odcinku gościł Filip Chajzer, prezenter telewizyjny, właściciel budek z kebabami oraz niedoszły uczestnik freak fightów.

Daniel Nawrocki idzie po swoje. Kolejne zmiany były tylko kwestią czasu

Już wiadomo, że w kolejnych odcinkach pojawią się słynni bokserzy: Dariusz Michalczewski oraz Kacper Meyna. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

"Kolejnymi gośćmi będą Dariusz Michalczewski oraz Kacper Meyna. Michalczewskiego każdy raczej zna, to jest były mistrz świata w boksie wagi półciężkiej, a drugim gościem, ale w sumie takim najważniejszym w tym odcinku jest Kacper Meyna, aktualnie najlepszy polski bokser, mistrz, posiadacz pasa Mistrza Polski" - ogłosił sam Daniel na antenie.

Wydaje się, że zamieszanie wokół show Nawrockiego przyczyniło się do wzrostu oglądalności, co szefostwo od razu zauważyło. Szybko więc podjęto decyzję o zmianie pory emisji na o wiele lepszą. Od teraz "Nawrocki w Polsce" będzie nadawany w niedziele o 20.20. Zajmie on tym samym miejsce programu Marianny Schreiber, która od teraz będzie musiał zadowolić się niedzielnym popołudniem, gdzie oglądalność zazwyczaj jest o wiele słabsza.

Marianna Schreiber przerwała milczenie ws. Daniela Nawrockiego. Mówi to wprost

Wydawać by się mogło, że ta wiadomość nie ucieszyła przesadnie byłej żony Łukasza Schreibera. Tutaj doszło jednak do niespodziewanego zwrotu akcji, przynajmniej oficjalnie.

Marianna postanowiła bowiem niemal od razu skomentować zamieszanie związane z tą raczej niekorzystną dla niej zmianą ramówkową. Kobieta na swoim koncie w social mediach wprost potwierdziła doniesienia:

"Tak, mój program (...) został przesunięty z godz. 20:20 na godz. 16.20, z czego jestem bardzo zadowolona. Dodatkowo jestem bardzo dumna, że tak wspaniały człowiek jak Daniel Nawrocki (...) prowadzi swój program! Daniel udzielił mi wywiadu o swoim tacie..." - wyznała.

Na tym nie koniec, bowiem zaraz potem dodała coś jeszcze. Takich słów chyba sam Daniel Nawrocki nie mógł przewidzieć:

"To wspaniały człowiek i trzymam za niego kciuki. Pracujemy w najlepszej telewizji w Polsce. Dziękuję za ten zaszczyt! Danielu, powodzenia" - podsumowała ciepło Schreiber.

Ludzie powątpiewają w słowa Schreiber o Nawrockim

Cóż, internauci jednak nie do końca uwierzyli w jej wspaniałomyślność i to, że z takim spokojem przyjęła fakt, że syn Nawrockich "wygryzł" jej program z najlepszej pory emisji.

"O 16:20 normalni ludzie są w pracy", "Z prime-time'u na podwieczorek, a mogli chociaż do śniadaniówki", "To chyba najgorszy - poza wczesnym rankiem - czas antenowy, nawet tak w niszowym mediów" - powątpiewali w szczerość słów Marianny ludzi.

