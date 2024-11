Księżna Kate czuje się coraz lepiej, ale ostatnia decyzja znów budzi niepokój

Cały czas oczywiście nie zapominała o dbaniu o kondycję fizyczną. Jak donoszą osoby z jej otoczenia, kobieta czuje się bardzo dobrze, a do tego "wróciła do treningów na siłowni i robi wszystko, na co od dawna miała ochotę".

"Mimo że skończyłam terapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień takim, jak nadejdzie" - wyznała Kate.

Ważna zmiana w życiu księżnej Kate. Sama uznała, że tak będzie najlepiej

"Naprawdę myślę, że zaczniemy ją widywać znacznie częściej i że będzie brała udział w wydarzeniach, a także będzie nadal pracować za kulisami. Ale zamiast ciągle podróżować po całym kraju, jak to robiła, skoncentruje się na bardziej wpływowych wydarzeniach. Jeśli jej się to uda, będzie wracać etapami i robić rzeczy, które są dla niej ważne. Bo nie chce ponownie zachorować, ale także, jak mi powiedziano, ponieważ ma teraz inną perspektywę. Jej priorytetem będzie rodzina, ale jednocześnie będzie zarządzała kluczowymi wydarzeniami. William bardzo chce, aby znowu doszło do jej powrotu, ale to moim zdaniem nie oznacza lawiny zobowiązań jedno po drugim" - przekazał Robert Jobson w wywiadzie dla "Hello!".